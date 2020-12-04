Ozon тестирует доставку товаров собственными силами продавца

Маркетплейс Ozon начинает набор тестовых групп для логистической схемы «Доставка силами продавца». В рамках этого теста Ozon выступает витриной и предоставляет доступ к своей аудитории лояльных покупателей. В свою очередь продавец хранит товары, собирает заказы и обеспечивает их доставку до покупателя самостоятельно или с помощью логистических партнеров, которых выбирает сам.

Инновация новой модели заключается в том, что продавец может управлять товарными остатками и настраивать логистику для нескольких складов одновременно, в рамках одного личного кабинета.

Первая тестовая группа появилась в конце ноября, сейчас проходит набор в новые пилотные группы. Часть из них заработает в декабре, часть — в январе 2021 года. Ozon хочет привлечь к эксперименту несколько сотен продавцов из разных регионов с разными категориями товаров, чтобы в рамках пилота протестировать как можно больше нюансов работы.

В эксперименте могут участвовать и те, кто ещё не продаёт на площадке, и существующие продавцы Ozon, которые работают по схемам FBO (работа со склада Ozon) и FBS (работа с собственного склада). Последние могут продолжить продавать текущий ассортимент по существующим схемам, а новыми категориями товаров поучаствовать в тесте. В рамках эксперимента селлер платит площадке только комиссию непосредственно за продажу товара.

По модели «Доставка силами продавца» удобно возить покупателям очень объемные товары и товары, которые требуют особой транспортировки (например, пиротехнику). Также, схема хорошо подойдет предпринимателям из отдаленных регионов, где у Ozon пока нет разветвленной сети точек приема собранных заказов.