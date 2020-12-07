Ozon тестирует доставку заказов сторонних интернет-магазинов

Ozon начал тестировать доставку заказов из сторонних интернет-магазинов. Так ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса.

Первым партнером Ozon по этому направлению стал магазин премиальной косметики Authentica.love, с остальными компаниями ведутся переговоры. Новая услуга может быть интересна компаниям, которым сложно организовать логистику в разные регионы России, а также тем, кто только начинает развитие собственных онлайн-продаж.

По словам представителя Ozon, партнерство даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon — 80% из них сейчас работает по франшизе, и за обработку заказов сторонних интернет-магазинов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату. Тариф будет рассчитываться исходя из количества товаров, а также расстояния. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через Ozon составили 80,7 млрд руб. По этому показателю маркетплейс уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). У компании более 4500 пунктов выдачи заказов, 2700 курьеров по всей России, а также 7500 собственных постаматов.

Оказание логистических услуг — логичный шаг для крупного онлайн-оператора, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. По мнению гендиректора PickPoint, прежде всего новая услуга направлена на уже действующих продавцов, которые основную часть логистики берут на себя.