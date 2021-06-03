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Ozon Travel становится частью маркетплейса Ozon

В июне сервис онлайн-бронирований Ozon Travel станет частью маркетплейса Ozon. Для клиентов сервиса его объединение с Ozon сделает процесс покупки еще удобнее — теперь оформление авиа- и ж/д билетов, бронирование гостиниц и доступ к другим тревел-сервисам будет осуществляться непосредственно на сайте маркетплейса, а также в мобильном приложении Ozon.

Интеграция с «большим» Ozon позволит тревел-сервису первым на российском рынке онлайн-агентств отказаться от традиционной наценки на авиабилеты. Это станет возможным благодаря прямому доступу к лояльной аудитории маркетплейса, который ежемесячно посещает более 80 млн пользователей. Обычно наценка используется игроками рынка для рекламного продвижения и привлечения новых клиентов. Ozon Travel, отказываясь от наценки на авиабилеты и сохраняя прежние стоимости на дополнительные услуги, сможет предложить своим клиентам цены на уровне тарифов перевозчиков и одновременно с этим — высокий уровень сервиса. Сейчас на Ozon Travel представлены билеты более чем 800 авиакомпаний, а также ж/д билеты, бронирование гостиниц, страхование, дополнительные услуги (например, бронь мест в самолете).

Опыт приобретения билетов будет максимально приближен к опыту покупки товаров на маркетплейсе. Клиенту нужно будет задать направление и дату, выбрать подходящий вариант и оплатить любым доступным на площадке способом (банковская карта, Apple Pay, баллы Ozon и пр.). После оплаты информация о перелете и билет появится в разделе Ozon Travel в личном кабинете пользователя. Билет также придет на электронную почту клиента. Сохранятся и все преимущества агентского сервиса, при котором у пользователя есть доступ и к большому количеству вариантов перелета и помощь и поддержка при бронировании «в одном окне» — например, по вопросам обмена или возврата билетов.

«Интеграция с Ozon для нас — логичный и долгожданный шаг, который позволит сделать качественный рывок в удобстве продукта и экономике сервиса. Многомиллионная лояльная аудитория Ozon избавит Ozon Travel от рекламных издержек, и отказ от наценки на авиабилеты сделает наше предложение уникальным — мы сможем предложить пользователям лучшие цены на перелеты. Ozon же расширит свой ассортимент — пользователи смогут не только приобретать разнообразные товары, в том числе, для поездок, но и забронировать путешествие — и все это на одной площадке», — говорит Михаил Осин, генеральный директор Ozon Travel.

Автор: Анна
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