Ozon Travel становится частью маркетплейса Ozon

В июне сервис онлайн-бронирований Ozon Travel станет частью маркетплейса Ozon. Для клиентов сервиса его объединение с Ozon сделает процесс покупки еще удобнее — теперь оформление авиа- и ж/д билетов, бронирование гостиниц и доступ к другим тревел-сервисам будет осуществляться непосредственно на сайте маркетплейса, а также в мобильном приложении Ozon.

Интеграция с «большим» Ozon позволит тревел-сервису первым на российском рынке онлайн-агентств отказаться от традиционной наценки на авиабилеты. Это станет возможным благодаря прямому доступу к лояльной аудитории маркетплейса, который ежемесячно посещает более 80 млн пользователей. Обычно наценка используется игроками рынка для рекламного продвижения и привлечения новых клиентов. Ozon Travel, отказываясь от наценки на авиабилеты и сохраняя прежние стоимости на дополнительные услуги, сможет предложить своим клиентам цены на уровне тарифов перевозчиков и одновременно с этим — высокий уровень сервиса. Сейчас на Ozon Travel представлены билеты более чем 800 авиакомпаний, а также ж/д билеты, бронирование гостиниц, страхование, дополнительные услуги (например, бронь мест в самолете).

Опыт приобретения билетов будет максимально приближен к опыту покупки товаров на маркетплейсе. Клиенту нужно будет задать направление и дату, выбрать подходящий вариант и оплатить любым доступным на площадке способом (банковская карта, Apple Pay, баллы Ozon и пр.). После оплаты информация о перелете и билет появится в разделе Ozon Travel в личном кабинете пользователя. Билет также придет на электронную почту клиента. Сохранятся и все преимущества агентского сервиса, при котором у пользователя есть доступ и к большому количеству вариантов перелета и помощь и поддержка при бронировании «в одном окне» — например, по вопросам обмена или возврата билетов.