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Ozon.travel впервые за десять лет провел ребрендинг

Онлайн-сервис Ozon.travel впервые за десять лет провел ребрендинг и изменил позиционирование, говорится в сообщении компании. Новый фирменный стиль разработан совместно с агентством ONY.

Главным графическим элементом в дизайне стала стрелка, благодаря которой Ozon.travel планирует обыгрывать различные виды транспорта в своих маркетинговых кампаниях. В качестве основного цвета был выбран черный. Также в новом стиле компания использовала изображения в стиле моушн (картинки специально размывают, чтобы создавался эффект движения)

Что касается логотипа, то здесь компания трансформировала изображение под Ozon с растянутой второй «о». Как пишет пресс-служба, это сделано для того, чтобы у клиентов не возникало диссонанса из-за черного цвета и бренды выглядели консистентно.

Старый логотип:

Новый логитип:

Разработка нового позиционирования сервиса по продаже авиа- и ж/д билетов последовала сразу после глобального ребрендинга интернет-магазина Ozon.

Автор: Анна
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