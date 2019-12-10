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Ozon уходит в облака

Интернет-платформа Ozon переносит тестовые и разработческие окружения в Яндекс.Облако — это позволит компании сделать процессы разработки еще более быстрыми и гибкими. В будущем компания планирует перевести туда же часть production систем — это позволит быстро наращивать мощности в высокий сезон, когда нагрузка на ИТ-инфраструктуру возрастает в разы.

В первом полугодии Ozon количество заказов на площадке выросло на 83% до 11,3 млн. Вместе с ростом заказов в разы увеличивается и количество данных, которыми оперирует компания — на основе информации о поведении пользователей строятся бизнес-процессы, например, планирование закупок, а также целый ряд алгоритмов персонализации.

Контракт Ozon и Яндекс.Облака рассчитан на 3 года и подразумевает возможность менять конфигурацию серверов и увеличивать количество ресурсов для хранения и вычислений. На старте уже перенесено 300TB данных, данные будут размещаться в трех зонах доступности собственных дата-центров Яндекса.

В 2019 году Ozon запустил целый ряд новых сервисов — от финансовых Ozon Card и Ozon Invest до первой в российском e-commerce подписки Ozon Premium и сервиса быстрой доставки Супермаркет.

Автор: Анна
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