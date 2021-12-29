Ozon устроил онлайн-корпоратив для предпринимателей

На маркетплейсе уже более 70 тысяч продавцов, благодаря которым, покупателям со всей России доступно 46 млн товаров. Именно продавцы — драйвер роста площадки, и с каждым годом их становится всё больше. Чтобы новогодний пик продаж прошел веселее, Ozon проводит первый онлайн-корпоратив для предпринимателей.

Интерактивная вечеринка, которая стала прототипом реального корпоратива с подведением итогов года, речами от команды Ozon, подарками и музыкальным сюрпризом, пройдет на специальном сайте для партнеров. Мероприятие не требует дресс-кода, а посетить его можно в любое удобное время. Что интересного ждет гостей Ozon?

Во-первых, менеджеры маркетплейса, которые каждый день работают над продуктом для партнёров, набрались смелости, зачитали на камеру самые острые обращения и ответили на каждое.

Во-вторых, какой праздник без музыки? Поэтому на онлайн-вечеринке не обойдется без элементов «Голубого огонька» — мы записали песню и сняли клип, главным героем которого стали предприниматели Ozon со всей России. Они же поделились и историями своих бизнес-достижений.

В-третьих, Ozon проведет Instagram-флешмоб #ozon_омойгод, в котором можно выиграть 20 000, 50 000 и даже 100 000 баллов на продвижение своих товаров и услуг на площадке или 2 ценных приза. Также маркетплейс покажет стране героев-предпринимателей по хештегу #ozon_партнергода и вручит им интерактивные награды, за которыми никуда не придется ехать — большой золотой кубок появится прямо на экране смартфона.

И, конечно, в наступающем году предпринимателям не стоит слепо полагаться на удачу. Прокрутив колесо фортуны от Ozon с новогодними предсказаниями, партнеры точно узнают, как сложится их персональный бизнес-год. К тому, что постоянные клиенты станут покупать еще постояннее, а товары на Ozon соберут больше просмотров, чем тиктоки Дани Милохина, стоит подготовиться заранее.

Ozon поздравляет всех продавцов и партнеров с наступающим Новым годом и благодарит каждого за доверие! Ворвемся в 2022 год вместе и возьмем новую высоту. Будет предпринимательно!