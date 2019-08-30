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Ozon увеличил количество заказов на 82%, но пока не вышел на прибыль

Рост продаж (Gross Merchandise Volume) интернет-платформы Ozon в 1 полугодии 2019 составил 80% к аналогичному периоду прошлого года. За 6 месяцев OZON доставил 11,3 млн.заказов (+82% к 2018 году).

В 1 полугодии 2019 оборот от продаж OZON.ru (gross merchandise value, или GMV) составил 31,9 млрд.рублей (вкл. НДС) — на 80% больше, чем в прошлом году. Объем заказов, обрабатываемых за сутки, вырос почти в 2 раза до 62 100. Рекорд 1 полугодия — 148 470 заказов за день. Темпы роста в 1 полугодии 2019 года превысили 2018.

Ранее в компании отмечали, что темп роста бизнеса может быть выше 100%, но ограничивается текущими мощностями фулфилмент-центров. Поэтому 1 полугодие 2019 для компании стало периодом масштабных инвестиций в логистическую инфраструктуру. Компания начала тестовые операции в первой очереди крупнейшего фулфилмент-центра (расположен в Московской области) — его общая площадь будет достигать 122 000 кв.м. Площадь логистического хаба в Твери выросла на 40% до 70 000 кв.м. Также в июне было подписано соглашение о развитии электронной коммерции в Республике Татарстан. Одним из шагов станет строительство фулфилмент-центра на 20 000 кв.м — подготовительные работы уже начались.

Еще один важный фокус инвестиций компании — развитие технологических платформ. ИТ-лаборатория онлайн-площадки объединяет более 700 человек, занятых разработкой новых технологических платформ для поддержки маркетплейса, управления ассортиментом и, конечно, логистической инфраструктурой на всех этапах цепи поставок — от фулфилмент-центров до последней мили.

Учитывая масштабные вложения в логистику и ИТ, Ozon пока не вышел на прибыль. В компании отмечают, что это было возможно еще в 2018 году, но выбор был сделан в пользу инвестиций, которые позволяют масштабировать бизнес, ускорить темп роста и занять большую долю на растущем рынке.

Автор: Анна
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