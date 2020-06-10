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Ozon увеличит логистические площади в Новосибирске в 6 раз

Интернет ритейлер Ozon увеличит логистические площади в Новосибирске в 6 раз — с 2.8 до 17 тыс. кв. м, всего же компания арендует под фулфилмент-центр 67 000 кв. м в индустриальном парке PNK group — «PNK Парк Толмачево», консультантом сделки выступила компания CBRE.

Новый логистический центр позволит создать 1000 рабочих мест для жителей Новосибирска и области в рамках первой фазы, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Первые посылки с новой фулфилмент-фабрики отправятся клиентам Ozon уже в сентябре этого года.

В 2019 году количество заказов жителей Сибири на Ozon увеличилось в три раза, а в апреле с переходом к режиму самоизоляции, когда многие россияне перевели все покупки в онлайн, число заказов выросло в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года. Вслед за новосибирскими покупателями в e-commerce переходят и продавцы — в апреле количество регистраций новых компаний из Новосибирска на маркетплейсе выросло на 150% относительно среднедневного значения марта. Сейчас на маркетплейсе Ozon продают свои товары несколько сотен новосибирских компаний, еще более 500 находятся в процессе регистрации, открытие нового логистического центра, куда смогут привозить товары для продажи на маркетплейсе сибирские компании, способствует не только развитию бизнеса продавцов, но и даст толчок для роста логистических компаний, обслуживающих продавцов маркетплейса.

Проект реализуется в три очереди. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 000 кв. м, включая офисный блок в 3 000 кв. м и помещение в 1 400 кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. В течение ближайших двух-трех лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди (схема built-to-lease) общей площадью порядка 50 000 кв. м. Как и все фулфилмент-фабрики Ozon, новый логистический центр будет оснащен самым современным оборудованием, контроль и управление всеми процессами — от получения и размещения товаров до отправки посылок на нужные сортировочные центры — будет осуществляться с помощью собственной ИТ-системы управления складом (Warehouse Management System), разработанной в IT-лаборатории Ozon.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— Транспортно-логистические возможности — одно из сильных конкурентных преимуществ Новосибирской области. Приход такого крупного игрока в сфере электронной торговли как OZON даст комплексный позитивный эффект для региона. Это не только создание новых рабочих мест, но и новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства, которое сегодня особенно нуждается в пересмотре и оптимизации всех бизнес-процессов. Чем больше новосибирских предпринимателей будут реализовывать свой потенциал за счет комплекса услуг, предоставляемого OZON, тем более здоровой будет конкуренция, а значит потребители получат варианты, сбалансированные по цене и качеству.

Степан Гусамов, директор инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon:

— В этом году мы запустим сразу несколько крупных фулфилмент-фабрик в разных регионах страны. Именно недостаток логистической инфраструктуры сейчас является одним из основных барьеров для развития рынка e-commerce, и наращивая собственные мощности мы можем не только сохранять темпы роста — а вот уже несколько лет Ozon растет в два раза год к году, но и сократить сроки доставки даже в отдаленные регионы, обеспечив тем самым более высокий уровень сервиса для наших клиентов. При этом важно отметить, что создание нового крупного объекта инфраструктуры всегда становится драйвером для развития малого и среднего бизнеса в регионе, способствуя созданию еще сотен новых рабочих мест.

Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент»:

— Рынок электронной коммерции уже несколько лет показывает самые высокие темпы роста в отрасли. И наша сделка с интернет-магазином Ozon подтверждает тот факт, что онлайн-бизнес настроен на серьезное развитие, в том числе в регионах. Новосибирск традиционно является ключевым хабом для компаний, развивающих бизнес в Сибири. Поэтому PNK group возводит индустриальные здания в Новосибирске уже более 12 лет. У нашей группы компаний есть индустриальные парки и в других значимых регионах — Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Самарской области, где доступны как готовые площади, так и земля под застройку.

Алексей Десюкевич, заместитель директора отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE:

— Очень горды тем, что помогли реализовать еще один проект компании OZON по развертыванию ее логистической инфраструктуры — наконец вопрос по Сибирскому региону закрыт и компания теперь значительно усилит свое присутствие и сможет в полном объеме оказывать должный сервис населению, что особо важно в текущих условиях. Безусловно, будущее за рынком интернет-торговли и мы рады, что такие компании как OZON очень правильно подходят к реализации экспансии через организацию грамотно выстроенной логистической инфраструктуры. Склад e-commerce значительно отличается от обычного склада класса А и поэтому компания очень детально выбирает партнера, который способен адаптировать проект под все необходимые требования.

Автор: Анна
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