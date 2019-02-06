OZON увеличивает фулфилмент-мощности

OZON запустит на территории Московской области новый фулфилмент-центр и увеличит площади фулфилмент-фабрики в Твери на 40%.

Компания берет в долгосрочную аренду 94 тысячи квадратных метров в современном складском парке «Ориентир Север-1» городского округа Солнечногорск Московской области. Консультантом сделки выступила ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, CBRE. Проект предусматривает дальнейшее BTS строительство и расширение арендуемых площадей до 122 тыс. кв. м.

В логистическом центре в Московской области будут работать более 3 000 сотрудников. Запуск запланирован на середину 2019 года.

Новый фулфилмент-центр в Московской области сможет ежедневно обрабатывать свыше 150 тысяч клиентских заказов. Открытие нового хаба в Московской области вместе с расширением существующей фулфилмент-фабрики OZON в Твери на 40% (запланировано на весну 2019) позволит увеличить ассортимент в 3 раза до 4,5 млн товарных наименований и обеспечить хранение 26 млн. штук товара (items).

Хаб в Московской области за счет большой площади позволит изменить подход к хранению и сортировке разных категорий товаров — это ускорит обработку заказов и сделает ее еще более эффективной. Это расширение, в частности, значительно увеличит объемы хранения и обработки товаров локальных производителей — поставщиков маркетплейса OZON.

Первая и на сегодняшний день крупнейшая фулфилмент-фабрика OZON площадью свыше 40 000 кв. м расположена в промышленной зоне Боровлево Тверской области. До конца первого квартала 2019 года ее площадь вырастет еще на 40%. Сейчас производство в Твери обрабатывает 90 тысяч клиентских заказов в сутки. Тверь, будучи флагманским фулфилмент-объектом OZON с точки зрения производительности, помимо прочего станет центром внедрения новых технологических решений и процессов, которые потом будут распространяться по фулфилмент-центрам OZON по всей России.

Андрей Павлович, директор платформы supply chain в OZON: «В 2018 году выручка OZON росла на 70-80%, а суточный объем заказов — более чем в 2 раза. Темп роста был органически ограничен мощностями фулфилмента. Только за счет открытия нового фулфилмент-центра в Московской области и расширения тверского объекта в 2019 году логистические мощности компании вырастут более чем в 2 раза. Два крупнейших хаба в Московской области и Твери, не считая региональных, смогут обрабатывать порядка 250 тысяч заказов в сутки — это примерно в 3,5 раза больше, чем в 2018 году».

Андрей Постников, Управляющий Директор группы компаний «ОРИЕНТИР»: «Компания OZON станет крупнейшим резидентом складских парков „Ориентир“ на севере Московской области, где общая площадь застройки в рамках 4-х очередей парков превысит 600 тыс кв. м. Арендованные помещения будут изменены и модернизированы с учетом специальных требований компании OZON, а также построены дополнительные технологические помещения. Таким образом, в рамках складского парка „Ориентир Север-1“ будет функционировать один из самых современных, высокотехнологичных и энергоэффективных складов на территории Московской области. Модернизация склада обеспечит не только высокоэффективную работу фулфилмент-центра, но и комфортные условия труда для более чем 3 000 сотрудников».

Антон Алябьев, Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE: «Доля интернет-торговли в общем объеме ритейла в РФ находится на довольно низком уровне — порядка 3-5%, при 15-20% и более в Европе, США, Азии. При этом все условия для активного роста имеются: обширная емкость рынка, высокая степень проникновения Интернета, многомилионная аудитория online пользователей. Основным фактором, сдерживающим экспансию e-commerce в России, является дефицит логистических мощностей. OZON имеет многолетний успешный накопленный опыт организации процессов, и новый крупный фулфилмент-центр дает компании решающее преимущество над другими игроками в завоевании лидирующей позиции на рынке e-commerce».

Во втором полугодии 2018 года OZON в 3 раза увеличил складские мощности в Санкт-Петербурге и открыл логистический хаб в Новосибирске. На конец года компания оперировала примерно 100 тыс. кв. м фулфилмент-инфраструктуры.