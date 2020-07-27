Ozon впервые рассказал о результатах Ozon.Card

Интернет-платформа Ozon впервые представила аналитику по банковской карте Ozon. Card. Как отмечает "Коммерсант", число активных пользователей превысило 200 тыс. человек. С ее помощью на площадке уже сделали свыше 900 тыс. заказов на 4 млрд рублей.

После приобретения карты клиенты Ozon тратят на площадке в среднем на 26% больше, чем прежде, и делают около четырех заказов в месяц, сообщили в компании. Данному росту способствовал режим самоизоляции. Россияне начали активно переводить большую часть покупок из офлайна в онлайн и искали дополнительные инструменты для выгодных покупок на интернет-площадках.

Ozon. Card стала удобным платежным инструментом не только для покупок на Ozon, но и за его пределами. Более 45% от 4 миллиардов рублей, потраченных держателями карт, пришлись на траты на других площадках. Чаще всего пользователи оплачивают картой Ozon услуги ресторанов и кафе, в том числе заказывая доставку блюд. Таким образом, банковский продукт Ozon оказался удобным не только для интернет-покупок, но и для повседневных трат пользователей.

Ozon. Card предусматривает бесплатное обслуживание, кэшбек баллами 3% за покупки на Ozon и 1,5% за покупку других товаров и услуг, конвертацию валюты по курсу ЦБ.

Как сообщалось ранее, 16 июня 2020 года Ozon запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды. В линейке представлены базовая одежда и аксессуары, которые подойдут покупателям любого пола и возраста.