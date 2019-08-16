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Аналитика Ozon: россияне защищают дома с умом

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала более 30 000 поисковых запросов и свыше 10 000 тысяч заказов своих клиентов, в которые вошли товары из подкатегории «Умный дом и безопасность» и выявила основные тренды в подходе россиян к защите своих домов и квартир.

В исследовании Ромир за 2018 год отмечено, что 17,8% россиян ассоциируют безопасность со спокойствием, 14,7% — с защитой. Это в частности выражается в росте интереса российских пользователей к гаджетам и аксессуарам для безопасности и охраны — за шесть месяцев 2019 года спрос на устройства в категории «Умный дом и безопасность» на Ozon вырос в 10 раз год к году. Клиенты интернет-площадки активно приобретают и комплекты, и отдельные аксессуары и гаджеты — но с последними дела обстоят куда интереснее.

Оборудование квартиры или дома высокотехнологичными устройствами достаточно затратно, поэтому россияне нашли эффективный выход из ситуации — в подкатегории «Умный дом и безопасность» в Ozon на первом месте по продажам видеокамеры наблюдения, а на втором — их муляжи. При этом в 74% случаев муляжи приобретаются вместе с настоящими видеокамерами и гаджетами для охраны и безопасности — пользователи умело сочетают работающие гаджеты и муляжи, которые практически невозможно отличить от настоящих устройств. Более того, 66% пользователей докупают настоящие системы безопасности в течение трех-четырех месяцев после первого приобретения. Такой подход — хорошая возможность грамотно распределить свои расходы во времени.

«Муляжи способны отпугнуть случайных хулиганов, а серьезные злоумышленники проверяют, настоящие ли установлены системы безопасности или нет, поэтому муляжи лучше использовать только в комплексе с настоящими охранными системами или видеокамерами — клиентская аналитика Ozon показывает, что пользователи выбирают действительно самый разумный способ обезопасить себя и в то же время оптимизировать расходы», — отмечает Олег Рыбаков, технический директор «Гольфстрим охранные системы».

Эксперты Ozon отмечают, что всегда лучше использовать 100% работающих гаджетов для защиты дома или квартиры, однако, если у клиента нет возможности сразу полностью оборудовать жилое помещение, не нужно совсем отказываться от этой идеи — сочетание настоящих охранных систем и муляжей видеокамер будет рабочим временным вариантом, а со временем имитирующие устройства можно постепенно заменять на реальные.

Также в подобных случаях для обеспечения безопасности используют отдельные аксессуары для умного дома. В Ozon, например, спрос на системы управления светом ежеквартально растет в 2,5 раза, причем пик заказов таких гаджетов второй год приходится на начало дачного сезона и лето. «Дело в том, что помимо квартир, системы управления светом с дистанционным управлением или автоматическим таймером часто используются на дачных участках, но иногда не по прямому назначению, а как один из способов защиты своего жилья. Даже если хозяева отсутствуют в доме, устройства позволяют включать свет удаленно со смартфона или регулярно по таймеру — так можно имитировать постоянное присутствие людей в помещении и повысить свою безопасность», — отмечает Роман Трушкин из компании Fibaro, продукция которой представлена на площадке Ozon.

73% покупок комплектов для умного дома, видеокамер и систем безопасности приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Новосибирск, а клиенты из Ростова-на-Дону, Краснодара и Твери чаще приобретают отдельные аксессуары из этой категории.

Автор: Анна
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