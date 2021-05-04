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Ozon заключил эксклюзивное соглашение с сетью «Рив Гош»

Ozon заключил эксклюзивное партнерство с сетью «Рив Гош» о продаже представленных у нее парфюмерии, косметики и аксессуаров, об этом сообщает Коммерсант. Однако эксперты предупреждают, что Ozon будет сложно привлечь целевую аудиторию таких марок.

Речь идет о 25 тыс. позиций, включая парфюмерию, косметику и аксессуары, в том числе под брендами Dior, Lancome, La Mer, Tom Ford. В Ozon объяснили, что партнерство позволило включить в свой ассортимент первые бренды из сегмента «тяжелого люкса». В «Рив Гош» не ответили на вопросы «Ъ».

«Рив Гош» основана в 1995 году в Санкт-Петербурге, включает свыше 200 магазинов в России. Основным собственником с долей 51% выступает Инна Мейер, супруга Августа Мейера, который также инвестировал в сети «Юлмарт», «Улыбка радуги» и др. Еще 25% «Рив Гош» принадлежит основателям Ларисе и Павлу Карабань, 24% — у председателя правления Finstar Financial Group Олега Бойко. По данным Infoline, в 2020 году выручка «Рив Гош» снизилась на 19,2%, до 30 млрд руб., без учета НДС.

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Автор: Анна
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