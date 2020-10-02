Ozon запланировал проведение IPO в США

Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США в конце текущего-начале следующего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как уточняет издание, это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г.

По данным издания, стоимость ритейлера оценивается в $3-5 млрд. Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного размещения. Компания уже уведомила в конфиденциальном порядке федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

О том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Система» владеет 43% пакетом акций ритейлера, еще около 40% у инвестиционный фонд Baring Vostok. В июне Reuters сообщал, что Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, по данным собеседников агентства, Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций.