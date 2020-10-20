Ozon запускает кредитование продавцов от МТС Банка

Финтех-платформа Ozon.Invest запускает кредитование продавцов от МТС Банка. Теперь получить финансирование на развитие бизнеса на Ozon могут даже продавцы без длительной истории продаж на площадке. Кредит от МТС Банка выдается без залога на сумму до 3 млн рублей.

МТС Банк предоставляет селлерам Ozon кредиты со ставкой 16%-17,5% годовых независимо от срока их работы на площадке. В рамках нового продукта банк анализирует бизнес компании в целом, а не только обороты через Ozon, что позволяет более объективно оценить компанию-заемщика и увеличить кредитный лимит.

Займы выдаются на срок до 24 месяцев. Подать заявку на кредит можно на платформе Ozon.Invest, не переходя на сайт банка. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует. Банк принимает решение о кредитовании без выезда на место бизнеса и по результатам информирует продавца в личном кабинете на Ozon.

«Спустя три месяца с запуска B2B-кредитования на платформе Ozon.Invest мы видим, насколько своевременным был этот продукт. Многие предприниматели открыли для себя онлайн-канал продаж в период пандемии, оценили его преимущество и теперь инвестируют в развитие этой части своего бизнеса. По статистике, после получения займа на Ozon.Invest, оборот продавца на платформе растет примерно на 30%. Беззалоговое кредитование от МТС Банка поможет получить финансирование даже новым продавцам, у которых пока нет больших товарных запасов, и вложить его в масштабирование продаж», — отметил Ваэ Овасапян вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам.

«Мы начинаем глобальное сотрудничество с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров и запускаем кредитование для продавцов Ozon. Это позволит им быстро получить средства, чтобы пополнить объем и расширить ассортимент предлагаемых товаров. При этом, во время оценки банк рассматривает бизнес заемщика в целом, а не только в части сотрудничества с Ozon — такой подход позволит получить дополнительное финансирование тем компаниям, которые только начали сотрудничать с маркетплейсом. Уверен, наше предложение особенно актуально, так как сейчас бизнес активно переориентируется в онлайн-продажи и готовится к новогоднему сезону распродаж», — рассказал Валерий Талалаев, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка.

После согласования условий кредита и подписания договора средства перечисляются на расчетный счет, открытый в МТС Банке. Продавцы Ozon могут открыть счет с бесплатным обслуживанием онлайн.

Финтех-платформа Ozon.Invest запустила В2В-кредитование в июле 2020 года. Первыми финансовыми партнерами стали компании SimpleFinance и «Папа Финанс». В сентябре к проекту присоединился первый крупный банк. Средний размер кредита на платформе сегодня составляет 1,5 млн рублей.