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Ozon запускает логистический маркетплейс

Интернет-площадка запускает маркетплейс для развития последней мили — масштабная программа включает в себя целый список мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Логистический маркетплейс будет стимулировать малый и средний бизнес сотрудничать с Ozon сразу по нескольким направлениям: открывать агентские пункты выдачи и пункты приема товаров от продавцов маркетплейса, устанавливать постаматы, оказывать курьерские услуги по доставке заказов в пункты выдачи, постаматы и клиентам. Чтобы представители МСБ могли стать участниками маркетплейса быстро и без особых затрат, Ozon предусмотрел целый ряд мер поддержки — от финансирования стартовых затрат через p2b-платформу Ozon.Invest и специальной программы обучения персонала до предоставления бесплатных брендированных материалов — вывески, плакатов и других POSM — и закупки необходимой мебели для партнера по специальным ценам. Также партнеры могут присоединиться к реферальной программе Ozon, чтобы получать дополнительный заработок и стимулировать повторные заказы у своей аудитории клиентов.

Партнерам, которые хотят начать сотрудничество с открытия пункта выдачи заказов, доступны три партнерских пакета — в зависимости от выбранных опций агенты смогут зарабатывать 50, 70 или 90 рублей за выданный заказ, что почти в 2 раза больше прежней ставки. Условия вознаграждения зависят от местоположения помещения, его площади (включая площадь для хранения), оснащения пункта выдачи примерочными, режимом работы и использования брендинга Ozon.

Для поддержки и стимулирования партнеров в первые три месяца Ozon будет платить двойную ставку вознаграждения за каждый выданный заказ. Так, при объеме от 1000 заказов и ставке в 90 рублей за заказ партнер сможет получать более 100 000 рублей в месяц. Интернет-площадка также гарантирует «защиту от конкуренции» — в радиусе от нескольких сотен метров (в зависимости от населенного пункта) других точек выдачи Ozon не будет. Также Ozon не будет ограничивать партнеров в выдаче заказов других компаний, чтобы дать им больше возможностей для заработка и масштабирования собственной сети.

Помимо этого партнеры могут сдавать в аренду свои площади для постаматов или устанавливать их самостоятельно, чтобы зарабатывать до 20 рублей за выданный заказ — такая возможность подойдет тем, у кого пока нет площади под пункт выдачи, но есть 1 свободный кв.метр в салоне красоты или, например, магазине. Есть и опция оказывать логистические услуги в географической зоне своего пункта выдачи — зарабатывать 160 рублей за доставку заказов в постамат или 130 рублей за доставку клиентского заказа. В будущем партнеры также смогут зарабатывать на хранении товаров продавцов маркетплейса, для которых пункты выдачи будут работать как точки сброса товаров.

Еще одна возможность дополнительного заработка для предпринимателей — новая реферальная программа Ozon: например, в своих пунктах выдачи они могут выдавать клиентам промокоды, за использование которых будут получать баллы (их также можно конвертировать в рубли).

Для того, чтобы сотрудничать с Ozon по разным направлениям необходимо иметь ИП или ООО. Предприниматели, которые хотят открыть пункт выдачи также должны иметь возможность инкассации денежных средств, доступ в интернет, кассовый аппарат, компьютер или ноутбук. Чтобы установить постамат, нужно меньше — только 1 кв метр коммерческой площади, розетка и открытый доступ на объекте для покупателей. Эти же партнеры могут оказывать курьерские услуги при наличии у себя дополнительных ресурсов — курьеров в штате или, например, автомобиля для развоза посылок клиентам.

«Платформа для производителей и продавцов стала отличным способом расширения ассортимента для Ozon и драйвером развития малого и среднего бизнеса. Запускаемый нами маркетплейс логистических услуг позволит нашей площадке быстро масштабировать сервисы доставки для клиентов и партнеров по всей стране, а предпринимателям, которые не производят товары, даст дополнительные возможности зарабатывать, открывая пункты выдачи, осуществляя курьерскую доставку и участвуя в нашей реферальной программе. Все это позволит совместными усилиями снизить барьер онлайн-покупок у населения, а значит сделать ассортимент из миллионов товаров доступнее для жителей всех регионов страны», — говорит Андрей Павлович, директор цепи поставок в Ozon.

Автор: Анна
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