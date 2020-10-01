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Ozon запускает «магазин на диване» в приложении

Ozon запускает ежедневные видеостримы о брендах и товарах, представленных на маркетплейсе. В рамках прямых эфиров пользователи смогут узнать больше о продукте и приобрести товар из стрима со скидкой. До конца года стриминг станет доступен тысячам продавцов Ozon.

Стримы доступны в мобильном приложении Ozon на iOS и Android с 30 сентября и будут проходить каждый будний день. На этапе запуска эфиры стартуют в 18 часов по московскому времени и будут длиться 2 часа. По мере развития проекта количество прямых эфиров будет увеличено.

В стримах принимают участие ведущие и эксперты, представители брендов, продавцы маркетплейса. Эфиры посвящены как отдельным товарам, так и целым товарным категориям. Пользователи узнают больше о товаре, которому посвящен стрим, его уникальных характеристиках. Кроме того, во время стрима у пользователей Ozon будет возможность задать вопрос стримеру и сразу получить ответ, а также приобрести товар из прямого эфира со скидкой.

«Популярный формат „магазин на диване“ пока не добрался до молодежи, но демонстрирует высокие продажи среди старшей аудитории. Формат видеостриминга на маркетплейсах призван это изменить — положительный опыт „шопингтеймента“ уже есть у китайских платформ. Стриминг даст продавцам Ozon еще один инструмент управления продажами, до конца года он будет доступен всем селлерам площадки в личном кабинете», — отметил Евгений Ширинкин, директор по продукту и пользовательскому опыту в Ozon.

Первые прямые эфиры Ozon посвящены товарам для фитнеса, кухонным гаджетам и категории «Красота и здоровье». Позже в октябре записи эфиров станут частью карточек товаров — наличие видеоконтента в карточке позволяет повысить конверсию в продажи более чем на 20%.

Автор: Анна
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