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Ozon запускает маркетплейс услуг

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На площадке появился раздел Ozon Услуги, который объединяет предложения проверенных поставщиков услуг в различных категориях. В отличие от уже существующих площадок, новый проект Ozon предлагает почти неограниченный ассортимент услуг — от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок.

Ozon расширяет возможности маркетплейса — теперь кроме товаров на площадке можно приобрести услуги сторонних подрядчиков. На Ozon Услугах уже представлено более 800 предложений в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается.

Опыт покупки услуг на Ozon идентичен опыту покупки товаров — после того, как клиент ознакомится с услугой в карточке, её нужно добавить в корзину и оплатить любым доступным на площадке способом (банковская карта, Apple Pay, баллы Ozon и пр.) После оформления заказа клиент получит инструкцию и уникальный код, который необходимо сообщить исполнителю.

На Ozon Услугах есть как онлайн, так и офлайн-услуги, доступные только в регионе физического присутствия исполнителя и клиента. В настоящее время проект работает в Москве, до конца марта станет доступен всей аудитории площадки из столичного региона. В течение апреля раздел Ozon Услуги будет открыт всем жителям России.

Для реализации сервиса Ozon использовал традиционный подход маркетплейса — исполнитель регистрируется на площадке как продавец, создает карточки товаров с подробной инструкцией и работает с площадкой по модели комиссии за продажу. Для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%.

В свою очередь Ozon проверяет добросовестность поставщика и все необходимые для оказания услуг разрешительные документы, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения.

«Мы продолжаем расширять возможности и удобство платформы как для клиентов, так и для бизнеса. Многие годы мы предлагаем покупателям широкий выбор товаров, а теперь готовы предложить им ассортимент услуг, в том числе комплементарных товарам. В отличие от других игроков рынка, мы не ограничиваемся конкретными категориями и максимально следуем логике маркетплейса, где широкий круг продавцов встречает безграничную аудиторию покупателей. Многие исполнители до сих пор используют только SEO-продвижение и performance-инструменты — теперь они получают органический поток клиентов, которые доверяют бренду Ozon и готовы заказывать “здесь и сейчас”», — говорит Сергей Петушков, директор Ozon Услуги.

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Компании и сервисы: Apple Pay
Автор: Анна
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