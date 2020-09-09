Ozon запускает онлайн-продажи бюджетных мотоциклов

Онлайн-площадка Ozon начинает продажи мотоциклов. До запуска эта категория в России была доступна для онлайн-покупки только на нишевых специализированных сайтах. Первыми на площадке ритейлера появятся бюджетные мотоциклы стоимостью 250-500 тыс. рублей — таким образом Ozon рассчитывает повысить доступность мототранспорта и удовлетворить спрос в регионах.

На площадке Ozon появилась витрина марки Voge Russia. На ней представлены шесть моделей мотоциклов китайского производителя мотоциклов Voge. Мотоциклы продаются по фиксированной цене, варьируется лишь стоимость доставки до покупателя — в зависимости от населенного пункта она составляет в среднем 5 тыс. рублей. Логистическим партнером выступает транспортная компания ПЭК, которая охватывает доставкой более 100 тыс. населенных пунктов в России.

В отличие от продаж автомобилей, когда в финальном подтверждении покупки и оплате участвует непосредственно дилерский центр, покупка мотоцикла Voge полностью происходит на площадке Ozon по привычному для клиентов сценарию. Пользователь выбирает конкретный мотоцикл подходящей модели, способ оплаты (в числе которых и оплата банковской картой непосредственно на сайте или в приложении онлайн-платформы), дату и адрес доставки.

В момент оформления заказа для клиента бронируется реальный мотоцикл со склада дилера, последний осуществляет предпродажную подготовку и делает отгрузку со своего склада. Вместе с заказом клиент получит договор купли-продажи и ПТС.

«Ozon создает новый канал продаж для мотоциклов. Мы верим, что это предложение будет особенно привлекательно для клиентов из регионов, где ограничен ассортимент и количество дилеров, но есть спрос на подобные модели. В такой ситуации онлайн-продажи с быстрой доставкой практически в любую точку страны являются оптимальным сценарием покупки и точно поспособствует развитию рынка мототранспорта», — заявила Анна Карпова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

В числе брендов, которые интересуются продажей через маркетплейс, сегодня Ducati, Yamaha, Harley-Davidson и BMW. Ozon также планирует расширить свой ассортимент в этой категории, включив в него скутеры, квадроциклы и багги.

Ранее к маркетплейсу Ozon присоединился дилер «Автомир», который вывел на витрину около 100 различных моделей и модификаций четырнадцати автомобильных брендов. На площадке представлены марки Citroën, Ford, Haval, Hyundai, Geely, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Škoda, Suzuki и Volkswagen.