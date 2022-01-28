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Ozon запускает первую биржу задач для рынка e-commerce

Ozon начинает тестировать новую модель сотрудничества и заработка с маркетплейсом. Площадка открыла краудсорсинговую платформу Ozon Profit — биржу простых заданий, связанных с онлайн-продажами. Сейчас за вознаграждение участники могут проверять данные в карточках товаров, а в дальнейшем дополнять информацию о товаре, модерировать фото и отзывы и др.

Сейчас стать исполнителем Ozon Profit могут самозанятые предприниматели старше 18 лет. С января им доступны тысячи заданий по проверке контента в карточках товаров. Например, проверка наличия бренда, названия, аннотации к товару, характеристик и т.д. Ожидается, что к концу года к бирже смогут присоединиться и физлица без статуса самозанятого. База заданий постепенно расширится — например, Ozon доверит исполнителям заполнение недостающей информации в карточках, разметку данных для машинного обучения и др.

Прежде чем получить доступ к заданиям, исполнители пройдут обязательное обучение — видеоуроки и тесты. Выполненные задачи пройдут модерацию Ozon — чтобы гарантировать качество. Выполняя задания от 4 до 6 часов ежедневно, исполнитель в среднем может заработать до 20 000 рублей в месяц. Заработок зависит от количества и качества, а также скорости выполнения задач.

Ассортимент Ozon постоянно растёт — в конце третьего квартала 2021 года он составлял 46 млн наименований, это в пять раз больше, чем годом ранее. С января по декабрь количество товаров, промодерированных командой маркетплейса, выросло в 12 раз. Модель краудсорсинга поможет Ozon справляться с растущим потоком задач и быстрее масштабировать маркетплейс, доверяя исполнителям несложные типовые задания. Благодаря Ozon Profit ускорятся выход предпринимателей на платформу и решение их наиболее типичных трудностей.

«Сегодня база продавцов, ассортимент и операции Ozon растут рекордными темпами, в таких условиях нам важно обеспечивать высокую скорость и качество процессов. Ежедневная работа площадки включает миллионы рутинных операций, и не все можно доверить машинам, многие требуют человеческого интеллекта. Поэтому здесь, на наш взгляд, будет оптимальной модель краудсорсинга. Мы рассчитываем, что исполнители Ozon Profit помогут ускорить модерацию товаров и отзывов, повысить качество контента, качество работы пунктов выдачи и решить многие другие несложные, но важные задачи»

Анна Калеева, директор по продукту для продавцов Ozon.

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Автор: Elvira
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