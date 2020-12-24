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Ozon запускает платформу для продажи страховых продуктов

На Ozon появились страховые услуги, первым продуктом, доступным в каталоге маркетплейса, стало ОСАГО. В 2021 году платформа страхования Ozon дополнится другими направлениями. К сервисам B2C-страхования также планируется добавить страхование для юридических лиц, в том числе для продавцов и партнеров площадки.

Ozon будет выступать как платформа, на которой клиент получит широкий выбор предложений от ведущих игроков рынка. Партнерами Ozon по ОСАГО на этапе запуска стали «Тинькофф Страхование», «Альфа-Страхование», «Согласие», «МАКС», «Страховой Дом ВСК» и «Ренессанс Страхование». Количество партнеров по ОСАГО будет расширяться за счет других ведущих страховых компаний.

Оформить полис можно также непосредственно на площадке Ozon, без перехода на сайты партнеров. ОСАГО оформляется полностью электронно — клиент получает полис на почту и в личный кабинет на Ozon.

«Страхование — еще один финтех-сервис в экосистеме Ozon, призванный сделать площадку более удобной для клиентов, закрыть максимум их потребностей. У Ozon более 11 млн лояльных клиентов, среди них много автомобилистов и покупателей автотоваров — теперь они могут покупать и базовый страховой продукт в знакомом и удобном интерфейсе Ozon. Для старта мы выбрали продукт ОСАГО, оформление которого возможно полностью онлайн, дальше мы будем расширять и перечень партнеров, и спектр продуктов», — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon.

Автор: Анна
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