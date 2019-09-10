+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Ozon запускает сервис доставки «до двери» по всей России

Интернет-площадка протестировала услугу доставки «до двери» на московских пользователях и открывает сервис для клиентов в регионах — им могут воспользоваться в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Липецке, Саратове, Самаре, Ярославле и Твери.

Теперь и в этих городах можно оформить доставку до двери для предоплаченных заказов стоимостью до 30 000 рублей, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

В конце июля Ozon первым в России запустил в тестовом режиме доставку заказов до двери — услуга была доступна для ограниченной выборки клиентов из Москвы. Спрос онлайн-покупателей на новый сервис превзошел все ожидания компании — даже работая для небольшой группы клиентов в ограниченной геозоне сервис быстро вышел на объемы более 500 заказов в сутки. Более четверти (28%) клиентов всего за месяц воспользовалась услугой повторно. Средний чек таких заказов — 3 200 рублей, это на 15% больше обычного среднего чека в Ozon. Чаще всего в заказах, доставляемых «до двери», встречались товары для дома, косметика и продукты питания с длинным сроком хранения.

«Наш экспериментальный сервис критиковали скептики, но за полтора месяца тестирования не было ни одной ситуации, когда посылка не дождалась бы клиента. Это отличный знак для российского рынка e-commerce — клиенты готовы пробовать новые услуги, и очевидно, им нравится все, что делает онлайн-покупки еще удобнее. Определенно, наши эксперименты способствуют формированию привычки делать в онлайн все покупки», — говорит Нил Спикетт, директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon.

Ozon не в первый раз экспериментирует с запуском новых для российского рынка e-commerce сервисов. Зимой 2019 года интернет-площадка запустила Р2В-платформу Ozon.Invest для продавцов маркетплейса, затем подписку Ozon.Premium, которая дает клиентам бесплатную доставку и специальные цены на широкий выбор товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 сентября / Комментарии
Утконос расширяет доставку день в день по всей Москве и выходит в Тулу

Утконос расширяет доставку день в день по всей Москве и выходит в Тулу

Лидер онлайн-рынка продуктов питания Утконос расширяет зону действия сервиса быстрой доставки, которая теперь доступна на территории всей Москвы в пределах МКАД.

далее →

6 сентября / Комментарии
Сбербанк выходит на рынок доставки продуктов из магазинов

Сбербанк выходит на рынок доставки продуктов из магазинов

Сбербанк вышел на рынок доставки продуктов из магазинов с сервисом «СберМаркет». Партнером банка в этом проекте стал Instamart. Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме.

далее →

4 сентября / Комментарии
В магазинах «М.Видео» появились пункты выдачи заказов маркетплейса goods.ru

В магазинах «М.Видео» появились пункты выдачи заказов маркетплейса goods.ru

В розничных магазинах «М.Видео» заработали 10 новых пунктов выдачи заказов маркетплейса goods.ru. Теперь покупатели смогут получать заказы в удобное для них время в более чем 30 магазинах «М.Видео», расположенных не только в Москве, но и в Московской области и Санкт-Петербурге.

далее →

2 сентября / Комментарии
AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке

AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке

Китайская торговая площадка AliExpress с сентября запускает для российских покупателей возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете. До сих пор каждый из товаров, купленных одновременно, доставлялся отдельно и в разные сроки.

далее →

30 августа / Комментарии
PONY EXPRESS начал выдавать заказы в сети «Ситилинк»

PONY EXPRESS начал выдавать заказы в сети «Ситилинк»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и универсальный логистический оператор PONY EXPRESS заключили партнерское соглашение – теперь в пунктах выдачи заказов и небольших магазинах «Ситилинк» (формата «смарт») можно получить заказы PONY EXPRESS.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!