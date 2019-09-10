Ozon запускает сервис доставки «до двери» по всей России

Интернет-площадка протестировала услугу доставки «до двери» на московских пользователях и открывает сервис для клиентов в регионах — им могут воспользоваться в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Липецке, Саратове, Самаре, Ярославле и Твери.

Теперь и в этих городах можно оформить доставку до двери для предоплаченных заказов стоимостью до 30 000 рублей, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

В конце июля Ozon первым в России запустил в тестовом режиме доставку заказов до двери — услуга была доступна для ограниченной выборки клиентов из Москвы. Спрос онлайн-покупателей на новый сервис превзошел все ожидания компании — даже работая для небольшой группы клиентов в ограниченной геозоне сервис быстро вышел на объемы более 500 заказов в сутки. Более четверти (28%) клиентов всего за месяц воспользовалась услугой повторно. Средний чек таких заказов — 3 200 рублей, это на 15% больше обычного среднего чека в Ozon. Чаще всего в заказах, доставляемых «до двери», встречались товары для дома, косметика и продукты питания с длинным сроком хранения.

«Наш экспериментальный сервис критиковали скептики, но за полтора месяца тестирования не было ни одной ситуации, когда посылка не дождалась бы клиента. Это отличный знак для российского рынка e-commerce — клиенты готовы пробовать новые услуги, и очевидно, им нравится все, что делает онлайн-покупки еще удобнее. Определенно, наши эксперименты способствуют формированию привычки делать в онлайн все покупки», — говорит Нил Спикетт, директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon.

Ozon не в первый раз экспериментирует с запуском новых для российского рынка e-commerce сервисов. Зимой 2019 года интернет-площадка запустила Р2В-платформу Ozon.Invest для продавцов маркетплейса, затем подписку Ozon.Premium, которая дает клиентам бесплатную доставку и специальные цены на широкий выбор товаров.