Ozon запускает собственную книжную премию и поддержит издательства

Ozon объявляет о запуске собственной книжной премии, цель которой — определить наиболее популярные издания среди пользователей крупнейшей мультикатегорийной онлайн-платформы. Поддержать любимого автора, произведение или издательство на отдельной странице премии может любой зарегистрированный на Ozon посетитель. Онлайн-голосование продлится с 21 октября по 6 ноября.

Голосование будет проходить по 5 номинациям: художественная литература, детская литература, бизнес-литература, нон-фикшн и книга от блогера (в этой номинации представлены произведения в разных жанрах, написанные блогерами). В премии участвует свыше десятка крупных и небольших независимых российских издательств, которые выдвинули номинантов в каждой номинации. Победители будут объявлены 10 ноября.

Общий призовой фонд премии составит 5 млн рублей — издательства, победившие в каждой номинации, получат по 1 млн рублей на усиление своего присутствия на площадке. Награда достанется и читателям, принявшим участие в голосовании: они получат скидку на книги. Участник голосования, который первым угадает победителей во всех номинациях, получит 10 000 рублей на покупку книг на Ozon.