Ozon запускает в Беларуси франшизу пунктов выдачи заказов

Теперь белорусские предприниматели могут стать партнерами Ozon, открыв фирменный пункт выдачи заказов (ПВЗ). Агенты будут получать вознаграждение от маркетплейса за выдачу клиентских посылок в своем регионе. В отличие от традиционных франшиз, продукт Ozon не предполагает каких-либо паушальных взносов или роялти. Напротив, маркетплейс окажет финансовую поддержку партнерам и даст возможности для дополнительного дохода.

Ozon принимает заявки на открытие пунктов выдачи по всей Республике — в первой волне рассмотрят локации в Минске, затем во всех других городах. Партнером Ozon может стать любой предприниматель с зарегистрированным в Беларуси юрлицом. Ключевое условие — найти помещение, соответствующее стандартам компании — от 30 кв.м., на первой линии и в зоне с высокой проходимостью.

Партнер делает первоначальные небольшие инвестиции — это аренда помещения, косметический ремонт, мебель, ноутбук и сканер для считывания штрих-кодов. Операции в пункте выдачи несложные — принимать посылки, выдавать их клиентам и принимать возможные возвраты — поэтому специального обучения не требуется. Агенты будут работать с системами, разработанными Ozon, также у компании есть обучающая платформа и поддержка, которая поможет разобраться с любыми вопросами.

Всем своим партнерам в Беларуси Ozon платит вознаграждение в размере 4,4% от оборота пункта выдачи. Оборот — это стоимость всех заказов, выданных в ПВЗ, за минусом возвратных посылок. Прием каждого возврата оплачивается отдельно. В первые 90 дней после открытия точки партнер получает двойное вознаграждение — 8,8% от оборота. Каждый пункт имеет так называемую «охранную зону» — то есть другой партнер не может открыться в соседнем доме или через улицу.

Также маркетплейс оказывает финансовую поддержку в размере 3 000 белорусских рублей всем партнерам, заключившим трехсторонний договор аренды на помещение. Эту сумму маркетплейсу возвращать не нужно и партнер может использовать эти деньги, например, на открытие следующего пункта, или развитие существующего. При этом у партнеров также есть возможность для дополнительного дохода — они могут выдавать заказы других логистических операторов и маркетплейсов. Помимо этого, каждый новый пункт в течение месяца получает бесплатную маркетинговую поддержку.

«Для Ozon развитие логистики на „последней мили“ эффективнее всего именно по партнерской модели. Мы видим, что в России открытие пунктов выдачи положительно сказывается на привлечении новых клиентов и повышает частоту покупок постоянных покупателей. Сейчас ПВЗ — самый популярный канал доставки для наших клиентов. Мы надеемся, что в Беларуси он станет таким же востребованным. Это также отличная возможность для предпринимателей в регионах зайти в e-commerce рынок без товара и начать бизнес в партнерстве с крупным и известным брендом». Станислав Кондратьев, CEO Ozon Rocket, логистического сервиса Ozon

Напомним, ранее Ozon Rocket, логистический сервис Ozon, открыл в Минске сортировочный центр. Это первый логистический объект компании в регионе. Пункты выдачи заказов станут продолжением развития инфраструктуры доставки в Республике.