Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Интернет-магазин Ozon продолжает свое развитие в Республике Беларусь: площадка запустила новый канал доставки. Теперь клиенты могут получить онлайн-заказы в почтоматах DPD — одного из крупнейших провайдеров по экспресс-доставке грузов в стране. Сейчас заказы Ozon можно забрать в 10 локациях в Минске, скоро сеть распространится на областные и крупные районные центры.

Получать заказы в почтомате не сложно: достаточно один раз пройти верификацию по паспорту на сайте компании dpd.by, введя свои данные и приложив скан-копию или фото паспорта. Покупателю присваивается индивидуальный номер, по которому можно забирать покупки в любом почтомате сети DPD. Идентификация по паспорту — обязательное требование законодательства Беларуси. При этом конфиденциальность всех полученных данных строго соблюдается компанией DPD.

«Республика Беларусь — важный рынок для Ozon. Наши основные фокусы на 2019 год в стране — развитие сети доставки через партнеров, расширение географии выдачи, оптимизация логистических маршрутов, усиление магистральной логистики и «последней мили». В начале прошлого года доля доставки в почтоматы в России составляла не более 2%, но за год выросла более чем в 6 раз. Мы надеемся, что клиенты в Беларуси тоже оценят такой способ получения заказов, при котором не нужно контактировать с курьером, а забрать покупки можно в любое удобное время, — комментирует Дмитрий Лавров, руководитель отдела международной логистики в Ozon.

«Ozon — один из наших ключевых партнеров. С 2012 года мы привозим его покупателям товары, предоставляем пункты выдачи, а теперь подключаем еще один удобный и современный способ доставки — почтоматы, — комментирует Александр Витковский, директор DPD в Беларуси. — Белорусский рынок e-commerce успешно развивается и, по прогнозам исследования e-data.by, в этом году вырастет на 20%. Каждый второй житель страны делает онлайн-заказы, и наша задача — предложить покупателю все возможные способы доставки».

Ozon запустил быструю доставку в Беларусь 19 февраля, и с тех пор белорусские покупатели получают свои заказы в три раза быстрее: жители Минска за 48 часов, а других крупных городов — за 72 часа. Всего за один месяц с момента введения новых условий количество заказов выросло в два раза.

За весь 2018 год количество заказов, сделанных на Ozon жителями Республики, выросло в 2,2 раза к предыдущему году, а сумма заказов — на 109%. У компании растет число клиентов, которые делают мультикатегорийные заказы (на 20% только по отношению к 2018 году). В таких заказах объединяются товары из 3-4 категорий — от детских игрушек до зоотоваров и даже автозапчастей. Самые популярные категории в 2019 году: детские товары, дом и интерьер, спортивные товары.