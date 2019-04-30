+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Ozon запускает в Республике Беларусь сервис доставки в почтоматы DPD

Интернет-магазин Ozon продолжает свое развитие в Республике Беларусь: площадка запустила новый канал доставки. Теперь клиенты могут получить онлайн-заказы в почтоматах DPD — одного из крупнейших провайдеров по экспресс-доставке грузов в стране. Сейчас заказы Ozon можно забрать в 10 локациях в Минске, скоро сеть распространится на областные и крупные районные центры.

Получать заказы в почтомате не сложно: достаточно один раз пройти верификацию по паспорту на сайте компании dpd.by, введя свои данные и приложив скан-копию или фото паспорта. Покупателю присваивается индивидуальный номер, по которому можно забирать покупки в любом почтомате сети DPD. Идентификация по паспорту — обязательное требование законодательства Беларуси. При этом конфиденциальность всех полученных данных строго соблюдается компанией DPD.

«Республика Беларусь — важный рынок для Ozon. Наши основные фокусы на 2019 год в стране — развитие сети доставки через партнеров, расширение географии выдачи, оптимизация логистических маршрутов, усиление магистральной логистики и «последней мили». В начале прошлого года доля доставки в почтоматы в России составляла не более 2%, но за год выросла более чем в 6 раз. Мы надеемся, что клиенты в Беларуси тоже оценят такой способ получения заказов, при котором не нужно контактировать с курьером, а забрать покупки можно в любое удобное время, — комментирует Дмитрий Лавров, руководитель отдела международной логистики в Ozon.

«Ozon — один из наших ключевых партнеров. С 2012 года мы привозим его покупателям товары, предоставляем пункты выдачи, а теперь подключаем еще один удобный и современный способ доставки — почтоматы, — комментирует Александр Витковский, директор DPD в Беларуси. — Белорусский рынок e-commerce успешно развивается и, по прогнозам исследования e-data.by, в этом году вырастет на 20%. Каждый второй житель страны делает онлайн-заказы, и наша задача — предложить покупателю все возможные способы доставки».

Ozon запустил быструю доставку в Беларусь 19 февраля, и с тех пор белорусские покупатели получают свои заказы в три раза быстрее: жители Минска за 48 часов, а других крупных городов — за 72 часа. Всего за один месяц с момента введения новых условий количество заказов выросло в два раза.

За весь 2018 год количество заказов, сделанных на Ozon жителями Республики, выросло в 2,2 раза к предыдущему году, а сумма заказов — на 109%. У компании растет число клиентов, которые делают мультикатегорийные заказы (на 20% только по отношению к 2018 году). В таких заказах объединяются товары из 3-4 категорий — от детских игрушек до зоотоваров и даже автозапчастей. Самые популярные категории в 2019 году: детские товары, дом и интерьер, спортивные товары.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 апреля / Комментарии
Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Ozon разместит более 4 000 постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах «Пятерочка»

Соглашение предполагает открытие более 2000 постаматов и 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до конца 2020 года в магазинах «Пятёрочка» в большинстве регионов присутствия торговой сети.

далее →

30 апреля / Комментарии
«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

«Аксиомус» полностью интегрируется в Boxberry

Boxberry выкупает долю 25% у основателей курьерской службы, 75% компания приобрела в 2016 году. Таким образом завершается процесс слияния бизнеса.

далее →

26 апреля / Комментарии
X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, разработала цифровую платформу для доставки посылок из интернет-магазинов в постаматы и пункты выдачи заказов.

далее →

25 апреля / Комментарии
Из Турции с любовью: DPD доставит посылки Bringly в 4000 пунктов Pickup

Из Турции с любовью: DPD доставит посылки Bringly в 4000 пунктов Pickup

DPD в России, крупнейший коммерческий логистический провайдер в РФ, стала партнером Bringly. DPD доставляет из Турции посылки клиентам маркетплейса в 4000 пунктов партнерской сети Pickup по всей России.

далее →

23 апреля / Комментарии
Маркетплейс goods.ru подвел первые итоги работы постаматов в розничной сети «Магнит»

Маркетплейс goods.ru подвел первые итоги работы постаматов в розничной сети «Магнит»

В декабре 2018 года маркетплейс goods.ru совместно с логистическим сервисом PickPoint установил первые брендированные постаматы в московских магазинах розничной сети «Магнит». В рамках пилота постаматы разместили в 7 округах Москвы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!