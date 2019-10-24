Ozon запустил аналитическую платформу для продавцов маркетплейса

Ozon продолжает развивать дополнительные сервисы для продавцов своего маркетплейса — площадка анонсировала запуск аналитической платформы, с помощью которой партнеры смогут эффективно управлять своим ассортиментом и продажами.

Благодаря различным метрикам партнер может самостоятельно проанализировать продажи каждого отдельного товара, категории или бренда за определенный период времени. Например, продавец может анализировать долю показов в блоке главного предложения, в поиске или категории, конверсию и источники добавления товаров в корзину. Такой подход позволит партнерам маркетплейса более эффективно управлять своим ассортиментом и рационально использовать рекламные инструменты для продвижения отдельных товаров и категорий.

Платформа аналитики интегрирована в личный кабинет продавца и за счет удобных фильтров и сводных таблиц позволяет синхронизировать и сопоставить между собой сразу несколько значений — пользователю не придется скачивать отдельные отчеты и вручную соотносить их по разным параметрам.

Сегодня на маркетплейсе Ozon работает порядка 5 000 продавцов, которые формируют 80% всего товарного ассортимента площадки. Уже каждый третий заказ клиента содержит товары продавцов маркетплейса. «Мы считаем важным предоставить для партнеров не только логистическую инфраструктуру и лояльную пользовательскую базу в числе 30 млн человек, но и дополнительные сервисы для развития их бизнеса — от маркетинговых и аналитических инструментов до финансирования. Аналитическая платформа поможет партнерам маркетплейса самостоятельно развивать свои продажи, в то время как в офлайн или при создании отдельного интернет-магазина им бы пришлось тратить дополнительные ресурсы на найм маркетологов, аналитиков и других специалистов», — говорит Анна Калеева, директор Ozon.Marketplace

Ранее специально для развития бизнеса своих партнеров компания также создала платформу p2b-кредитования Ozon.Invest, с помощью которой продавцы могут получать оперативные займы для решения операционных задач. В компании отмечают, что в среднем после займа партнеры маркетплейса увеличивают свой оборот на 30%.

Сейчас еще порядка 10 000 партнеров находятся в процессе регистрации на маркетплейсе, и до конца года Ozon планирует еще в 1,5 раза увеличить количество активных продавцов на своей платформе. Для этого компания продолжит развивать дополнительные сервисы для партнеров маркетплейса, наращивать инфраструктуру в регионах и создавать новые услуги для увеличения лояльности своих клиентов.