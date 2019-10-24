+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Ozon запустил аналитическую платформу для продавцов маркетплейса

Ozon продолжает развивать дополнительные сервисы для продавцов своего маркетплейса — площадка анонсировала запуск аналитической платформы, с помощью которой партнеры смогут эффективно управлять своим ассортиментом и продажами.

Благодаря различным метрикам партнер может самостоятельно проанализировать продажи каждого отдельного товара, категории или бренда за определенный период времени. Например, продавец может анализировать долю показов в блоке главного предложения, в поиске или категории, конверсию и источники добавления товаров в корзину. Такой подход позволит партнерам маркетплейса более эффективно управлять своим ассортиментом и рационально использовать рекламные инструменты для продвижения отдельных товаров и категорий.

Платформа аналитики интегрирована в личный кабинет продавца и за счет удобных фильтров и сводных таблиц позволяет синхронизировать и сопоставить между собой сразу несколько значений — пользователю не придется скачивать отдельные отчеты и вручную соотносить их по разным параметрам.

Сегодня на маркетплейсе Ozon работает порядка 5 000 продавцов, которые формируют 80% всего товарного ассортимента площадки. Уже каждый третий заказ клиента содержит товары продавцов маркетплейса. «Мы считаем важным предоставить для партнеров не только логистическую инфраструктуру и лояльную пользовательскую базу в числе 30 млн человек, но и дополнительные сервисы для развития их бизнеса — от маркетинговых и аналитических инструментов до финансирования. Аналитическая платформа поможет партнерам маркетплейса самостоятельно развивать свои продажи, в то время как в офлайн или при создании отдельного интернет-магазина им бы пришлось тратить дополнительные ресурсы на найм маркетологов, аналитиков и других специалистов», — говорит Анна Калеева, директор Ozon.Marketplace

Ранее специально для развития бизнеса своих партнеров компания также создала платформу p2b-кредитования Ozon.Invest, с помощью которой продавцы могут получать оперативные займы для решения операционных задач. В компании отмечают, что в среднем после займа партнеры маркетплейса увеличивают свой оборот на 30%.

Сейчас еще порядка 10 000 партнеров находятся в процессе регистрации на маркетплейсе, и до конца года Ozon планирует еще в 1,5 раза увеличить количество активных продавцов на своей платформе. Для этого компания продолжит развивать дополнительные сервисы для партнеров маркетплейса, наращивать инфраструктуру в регионах и создавать новые услуги для увеличения лояльности своих клиентов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 октября / Комментарии
Онлайн-продажи мебели и товаров для дома в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей

Онлайн-продажи мебели и товаров для дома в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей

По оценке Admitad, общий объём продаж мебели и товаров для дома в интернете мог превысить 20 млрд.рублей. В компании ожидают продолжение роста вместе с активным выходом в онлайн новых брендов — новым клиентом партнерской сети с октября стал Hoff.

далее →

22 октября / Комментарии
«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

В преддверии акции Международный День без Бумаги, которая в России пройдет 24 октября, электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на электронные книги. За девять месяцев 2019 продажи товаров в данной категории увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

далее →

22 октября / Комментарии
Маркетплейс Bringly сдулся

Маркетплейс Bringly сдулся

Количество посетителей онлайн-магазина зарубежных товаров Bringly (принадлежит Сбербанку и «Яндексу») за пять месяцев сократилось в 27 раз. По данным SimilarWeb в апреле аудитория сайта насчитывала 2,5 млн человек, а в сентябре упала до 91 тыс. посетителей.

далее →

22 октября / Комментарии
«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

Аналитическая служба компании «Биглион» исследовала данные по посещаемости сайта компании с 1 января по 30 сентября этого года и выяснила, какие запросы чаще всего формируют пользователи, а также — сколько времени они на это тратят.

далее →

21 октября / Комментарии
Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Экономику Рунета оценили в 5 трлн рублей

Общий объём экономики российской интернет-индустрии в 2019 году достиг 5 трлн рублей. Количество россиян, приобретающих легальный контент в интернете, за последние семь лет выросло в пять раз.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!