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OZON запустил банковскую карту для своих клиентов

OZON продолжает развивать экосистему новых продуктов и сервисов. Компания анонсировала Ozon.Card, неименную банковскую карту MasterCard World PayPass: она дает клиентам бонусы и преимущества при покупке миллионов товаров.

Карта — платежный инструмент с привязанной к нему программой лояльности. Держатель карты получает кэшбэк в виде баллов за покупки в любой точке мира: 3% за каждый купленный товар на OZON и 1,5% за покупки в других офлайн и онлайн-магазинах. Кстати, Ozon.Card будет особенно выгодно использовать поездках за рубеж — конвертация происходит по курсу ЦБ РФ, при этом за покупки начисляется 1,5% баллами. Баллами можно оплатить до 99% заказа в OZON по курсу 1 балл = 1 рубль, в том числе и доставку.

К Ozon.Card привязано два счета: рублевый и балльный. Баллы начисляются при покупке товаров и сервисов, исключение — оплата ЖКХ, рекламные, финансовые и юридические услуги. В дальнейшем OZON будет предлагать повышенный кэшбек за определенные категории товаров.

Для клиентов уже доступен интернет-банк Ozon.Card в приложении и на сайте, там можно оплачивать сервисы, переводить деньги на любые другие карты или электронные кошельки, пополнять баланс, формировать выписки по карте. Карту можно привязать к Google Pay и Apple Pay. Годовое обслуживание нового финансового продукта OZON будет бесплатным. За первое пополнение карты на сумму от 1 рубля клиент OZON получит приветственные 500 баллов.

«Интернет-площадка продолжает развивать экосистему финансовых сервисов, которые напрямую связаны с покупкой товаров и дают клиентам максимально выгодные условия шопинга, — говорит Никита Сайгутин, руководитель подразделения digital finance в OZON. — Новый продукт увеличит частотность покупок и сформирует еще более тесный контакт с клиентом, который получит выгодные персонализированные предложения».

В планах развитие партнерской программы с дополнительными сервисами от других игроков рынка и возможностью тратить накопленные баллы в магазинах-партнерах.

Чтобы получить Ozon.Card, нужно заполнить анкету на сайте. Карта автоматически будет добавлена в корзину вместе с остальными покупками, после оплаты заказа клиент сможет забрать ее в собственных пунктах выдачи OZON, предъявив паспорт. В будущем карту можно будет получить и с курьером.

Сейчас Ozon.Card доступна в бета-режиме для 20 000 клиентов Москвы. В ближайшее время продукт станет доступен также для Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Технологическим партнером проекта выступил Центр Финансовых Технологий. Эмитент карт — «РНКО Платежный Центр» (лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14 апреля 2014 года).

Автор: Анна
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