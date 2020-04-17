+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Ozon запустил бесконтактную оплату заказов при получении

Ozon запустил бесконтактную оплату заказов при помощи автосписания с карты после получения посылки, а также изменил процедуру возврата заказов в пользу клиентов.

Для безопасности клиентов и агентов доставки в условиях пандемии Ozon запустил новый способ оплаты заказов — автосписание стоимости заказа с карты после доставки курьером.

«В текущих условиях именно e-commerce востребован как никогда дает целым семьям доступ ко всему, что может понадобиться для соблюдения режима самоизоляции в комфортных условиях, — говорит Станислав Кондратьев, директор по клиентской аналитике и клиентскому сервису в Ozon. — Мы уделяем особое внимание безопасности клиентов и агентов доставки в условиях пандемии, особенно учитывая повышенный спрос. Еще до начала режима самоизоляции около 80% заказов были предоплаченными, однако, Ozon ввел новый безопасный и удобный способ и для тех, кто предпочитал рассчитываться после получения посылки, чтобы у них не было дополнительных барьеров для совершения необходимых покупок».

Деньги списываются с карты клиента только в тот момент, когда курьер доставил ему заказ. Чтобы пользоваться таким способом, клиенту нужно привязать любую банковскую карту в личном кабинете и при оформлении заказа выбирать «Автосписание при получении» в качестве способа оплаты. Такой способ оплаты дает интернет-площадке право списывать деньги с карты клиенты только в том случае, если клиент делает заказы. Списать с карты стоимость подписки, например, компания не сможет, так как клиент не давал на это согласия.

Также в связи с пандемией Ozon временно ограничил возможность примерки и проверки заказа при получении от курьера, но при этом изменил процедуру возврата в пользу клиентов. Товары по-прежнему можно проверить и вернуть с курьером при следующем заказе — и сейчас таким способом пользуется большинство пользователей. Однако, если планов на следующий заказ пока нет, можно просто сделать в личном кабинете заявку на возврат в течение 30 дней с момента доставки, а вернуть товар — после окончания карантина.

«Мы готовы будем корректировать сроки возврата, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация», отмечает Станислав Кондратьев.

В компании отмечают, что клиенты позитивно воспринимают все меры, связанные с обеспечением безопасности — так, число доставок до двери с конца февраля к первой неделе апреля выросло в 20 раз, а после введения предоплаты на заказы, доставляемые в пункты выдачи, оттока клиентов не наблюдается.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 апреля / Комментарии
Яндекс.Касса снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий

Яндекс.Касса снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий

С помощью Яндекс.Кассы компании смогут настроить прием онлайн-платежей банковскими картами и из кошельков в Яндекс.Деньгах с комиссией 1%. Сервис установит такой процент с 15 апреля по 30 сентября 2020 года в соответствии с решением Центробанка РФ для поддержки онлайн-бизнеса.

далее →

9 апреля / Комментарии
Яндекс.Касса поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов

Яндекс.Касса поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов

Яндекс.Касса запустила новую технологию для бизнеса — прием платежей по автообновляемым данным карт Visa и Mastercard. С его помощью компании смогут снизить число отказов при приеме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек.

далее →

30 марта / Комментарии
Размер эквайринга для интернет-магазинов снижен до 1%

Размер эквайринга для интернет-магазинов снижен до 1%

ЦБ РФ снизил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов до 1%. Это временная мера для поддержки этого сектора в условиях карантина, она будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 г.

далее →

25 марта / Комментарии
Яндекс.Деньги запустили игру с кэшбэком до 100%

Яндекс.Деньги запустили игру с кэшбэком до 100%

Яндекс.Деньги добавили в программу лояльности игру — «Раскрути кэшбэк». Она позволяет раскрутить игровой барабан в приложении или на сайте Яндекс.Денег и выиграть кэшбэк до 100% за платеж из кошелька или картой.

далее →

20 марта / Комментарии
Яндекс.Деньги поддержат кэшбэком тех, кто работает из дома

Яндекс.Деньги поддержат кэшбэком тех, кто работает из дома

Яндекс.Деньги решили поддержать пользователей в условиях перехода на режим удаленной работы. Сервис ввел дополнительный 5%-ный кэшбэк за онлайн-оплату картой Яндекс.Денег готовой еды из кафе и ресторанов, а также продуктов из магазинов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!