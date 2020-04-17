Ozon запустил бесконтактную оплату заказов при получении

Ozon запустил бесконтактную оплату заказов при помощи автосписания с карты после получения посылки, а также изменил процедуру возврата заказов в пользу клиентов.

Для безопасности клиентов и агентов доставки в условиях пандемии Ozon запустил новый способ оплаты заказов — автосписание стоимости заказа с карты после доставки курьером.

«В текущих условиях именно e-commerce востребован как никогда дает целым семьям доступ ко всему, что может понадобиться для соблюдения режима самоизоляции в комфортных условиях, — говорит Станислав Кондратьев, директор по клиентской аналитике и клиентскому сервису в Ozon. — Мы уделяем особое внимание безопасности клиентов и агентов доставки в условиях пандемии, особенно учитывая повышенный спрос. Еще до начала режима самоизоляции около 80% заказов были предоплаченными, однако, Ozon ввел новый безопасный и удобный способ и для тех, кто предпочитал рассчитываться после получения посылки, чтобы у них не было дополнительных барьеров для совершения необходимых покупок».

Деньги списываются с карты клиента только в тот момент, когда курьер доставил ему заказ. Чтобы пользоваться таким способом, клиенту нужно привязать любую банковскую карту в личном кабинете и при оформлении заказа выбирать «Автосписание при получении» в качестве способа оплаты. Такой способ оплаты дает интернет-площадке право списывать деньги с карты клиенты только в том случае, если клиент делает заказы. Списать с карты стоимость подписки, например, компания не сможет, так как клиент не давал на это согласия.

Также в связи с пандемией Ozon временно ограничил возможность примерки и проверки заказа при получении от курьера, но при этом изменил процедуру возврата в пользу клиентов. Товары по-прежнему можно проверить и вернуть с курьером при следующем заказе — и сейчас таким способом пользуется большинство пользователей. Однако, если планов на следующий заказ пока нет, можно просто сделать в личном кабинете заявку на возврат в течение 30 дней с момента доставки, а вернуть товар — после окончания карантина.

«Мы готовы будем корректировать сроки возврата, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация», отмечает Станислав Кондратьев.

В компании отмечают, что клиенты позитивно воспринимают все меры, связанные с обеспечением безопасности — так, число доставок до двери с конца февраля к первой неделе апреля выросло в 20 раз, а после введения предоплаты на заказы, доставляемые в пункты выдачи, оттока клиентов не наблюдается.