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OZON запустил быструю доставку в Республику Беларусь

С 19 февраля белорусские клиенты интернет-магазина OZON могут получать свои заказы на OZON в 3 раза быстрее, чем раньше. Для жителей Минска срок доставки составит до 48 часов с момента заказа, для других крупных городов — 72 часа. Быстрая доставка доступна курьерами GloBel 24 или в пункты самовывоза логистического партнера в Минске и ещё 25 городах страны. Раньше минимальный срок доставки заказа на OZON в Беларусь составлял 5-7 дней.

В 2018 году количество заказов, сделанных на OZON жителями Республики Беларусь, выросло в 2,2 раза к предыдущему году, а сумма заказов — на 109%.

Пока самой популярной товарной категорией остаются книги (рост +89% год к году), но в OZON отмечают, что как минимум на 20% увеличилось число клиентов, которые делают мультикатегорийные заказы. В таких заказах объединяются товары из 3-4 категорий — от детских игрушек до зоотоваров и даже автозапчастей. В связи с этим «новые» для белорусских клиентов категории растут еще быстрее — например, продажи спортивных товаров по итогам 2018 года выросли на 152%, детские — на 260%. Чуть меньше рост — примерно в 2 раза — показали электроника, товары для дома, парфюмерия и косметика.

Стоимость самого крупного заказа, сделанного на OZON из Беларуси в 2018 году, составила 5 281 белорусский рубль (или 162 627 российских рублей). В него вошло свыше 20 товаров из 5 различных категорий: электроника, книги, детские игрушки, товары для дома и зоотовары.

С начала 2019 года белорусским клиентам OZON доступно более 1 миллиона товарных позиций из 15 категорий. В начале февраля интернет-компания объявила о снижении цен на миллионы товаров — это означает, что клиенты OZON могут воспользоваться выгодными предложениями на расширенный ассортимент и, пользуясь быстрой доставкой, сделать полезные покупки для всей семьи.

Автор: Анна
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