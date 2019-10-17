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Ozon запустил доставку продуктов от 40 минут и первым в России предлагает точные 20-минутные интервалы доставки

Ozon, крупнейшая мультикатегорийная интернет-площадка в России, тестирует в Москве быструю доставку продуктов питания и товаров для дома. В так называемый «Супермаркет» выведено 6 тысяч товарных наименований. В тестовом режиме в нескольких районах на Юго-Востоке Москвы действует ускоренная доставка продуктов питания от 40 минут. Первой на рынке компания предлагает клиентам точные 20-минутные интервалы доставки.

На старте ассортимент супермаркета Ozon включает 6 тысяч товарных наименований и будет увеличен до 15 тысяч — это все свежие и скоропортящиеся продукты, бакалея, а также товары повседневного спроса, которые клиенты чаще всего добавляют корзину вместе с продуктами — например, детские товары, косметика и парфюмерия, товары для животных, товары для дома.

На этапе теста география ускоренной доставки Ozon охватывает несколько московских районов в Царицыно и Москворечье-Сабурово. Если адрес доставки находится в зоне тестирования, то при оформлении заказа компания предложит воспользоваться экспресс-доставкой.

Сейчас пользователям в рамках зоны тестирования доступны два тарифа при минимальном чеке заказа 1000 рублей: «Экспресс» от 40 минут и «Быстрая доставка» от 2 часов.

Тариф «Экспресс» — это доставка сроком от 40 минут с возможностью выбрать точный 20-минутный интервал, ее стоимость составит 299 рублей или 249 рублей для клиентов с Premium подпиской. Второй тариф предполагает доставку от 2 часов в точный двухчасовой интервал, ее стоимость — от 149 рублей до 249 рублей в зависимости от суммы заказа, для клиентов с Premium подпиской доставка будет стоить от 99 до 199 рублей. При заказе от 3 500 рублей доставка за 2,5 часа будет бесплатной.

За пределами района тестирования доставка из супермаркета сейчас осуществляется на следующий день, при сумме заказа от 3 500 рублей она будет бесплатной, как и любой заказ Ozon.

Арина Князева, руководитель проекта «Супермаркет» в Ozon: «В первом полугодии 2019 года продажи продуктов питания росли на Ozon на 200% — в 4 раза быстрее рынка e-grocery в РФ за весь 2018 год. Однако, особенность категории свежих продуктов в том, клиенту нужна возможность срочной доставки и более точные интервалы, поэтому наш новый сервис станет новым драйвером роста для этой категории в рамках Ozon».

Запуская супермаркет, Ozon продолжает развивать дополнительные сервисы последней мили для клиентов. Например, в августе 2019 года компания первую в России доставку заказов до двери, а в октябре стала крупнейшей в России сетью постаматов с более чем 4 500 собственными автоматизированными пунктами выдачи.

Автор: Анна
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