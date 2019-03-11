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OZON запустил доставку с помощью Gett Delivery

Интернет-магазин OZON и курьерский сервис Gett Delivery запустили совместный проект по доставке заказов на «последней миле». До конца 2019 года OZON планирует доставить с помощью Gett Delivery около миллиона посылок.

OZON и Gett Delivery запустили совместный проект по доставке заказов клиентам в Москве и области. Курьеры Gett Delivery забирают товары из сортировочных центров OZON, расположенных в черте города, и привозят их покупателям. Информацию о маршруте и заказах курьеры получают в специальном мобильном приложении. В нем же OZON отслеживает перемещение курьера по маршруту и в онлайн-режиме видит статус выполнения доставки. Также алгоритмы Gett Delivery позволяют оптимизировать маршруты доставки — это повышает эффективность бизнес-процессов и позволит в перспективе снижать стоимость доставки для клиента.

«Начиная со 2 квартала 2018 года число заказов OZON росло более чем в 2 раза год к году. Чтобы поддерживать такие темпы роста, компания развивает сервисы доставки ─ и собственные, и партнерские, — говорит Павел Пиняжин, руководитель собственной и региональной курьерской доставки в OZON. — Естественно, сервис на „последней миле“, когда задействован непосредственно клиент, это ключевое звено, где важны технологичность и качество. Пилот с Gett Delivery показал отличные результаты: OZON может регулировать нагрузку на собственную службу доставки в пиковые моменты и поддерживать высокий уровень качества».

Пилот по совместной доставке OZON и Gett Delivery провели в Москве во второй половине декабря в разгар предновогоднего ажиотажа — и он показал эффективность использования сервиса. Тогда служба Gett Delivery доставила клиентам OZON несколько десятков тысяч заказов.

Весной 2019 года планируется запуск совместной доставки в Санкт-Петербурге.

«Наше партнерство с OZON продемонстрировало, что крупный интернет-магазин (даже с собственной инфраструктурой доставки) может добиться снижения затрат и улучшить качество обслуживания клиентов за счет партнерства с Gett Delivery и аутсорсинга доставки. Наше передовое технологическое решение и операционное ноу-хау помогает решать проблему оптимизации расходов и надежности логистики „последней мили“ любого объема. Мы готовы поддерживать дальнейший рост OZON и в других городах России», — говорит CEO и основатель Gett Дэйв Вайсэр.

Автор: Анна
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