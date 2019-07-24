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Ozon запустил экспериментальную доставку заказов до двери

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon продолжает тестировать спрос онлайн-покупателей на дополнительные услуги и новые сервисы. Ozon первым в России запустил экспериментальную доставку заказов до двери. Теперь при оформлении курьерской доставки можно выбрать опцию «оставить заказ у двери» — по желанию клиента курьер Ozon оставит посылку в подъезде жилого дома или у консьержа.

В рамках эксперимента доставку до двери можно оформить на предоплаченные заказы, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья. Тест проходит в Москве, в нем участвует ограниченная выборка пользователей.

При выборе опции «оставить заказ у двери» курьер Ozon заранее позвонит клиенту, чтобы подтвердить адрес доставки, возможность доступа в подъезд и уточнить место, где можно оставить заказ. Но ожидать его в указанный интервал не придется — он оставит заказ рядом с дверью квартиры или у консьержа, а чтобы подтвердить факт доставки, сделает фотографию посылки на месте — фото будет доступно клиенту в разделе «Мои заказы» в личном кабинете в приложении или на сайте.

«Доставка до двери давно распространена за рубежом, где онлайн покупают практически все, а вот российские онлайн-ритейлеры пока такой формат не используют, разве что клиент самостоятельно договорится с конкретным курьером, — говорит Нил Спиккет, директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon. — Но в Ozon треть клиентов делает более 15 заказов в год, есть и категория, которая совершает больше 4 заказов в месяц. Эти люди перенесли почти все свои покупки в онлайн и ценят дополнительные сервисы. Онлайн-игроки сегодня конкурируют в первую очередь с офлайном за привычки клиента, и для того, чтобы убедить больше покупателей идти в онлайн, нужно уже сегодня давать им то, чего они захотят завтра».

Ozon не в первый раз экспериментирует с запуском новых для российского рынка e-commerce сервисов. Зимой 2019 года интернет-площадка запустила Р2В-платформу Ozon.Invest для селлеров, затем подписку Ozon.Premium, которая гарантирует бесплатную доставку и специальные цены на широкий выбор товаров независимо от акций. В компании отмечают, что клиенты с подпиской делают заказы в 4 раза чаще, чем те, кто не пользуется Ozon.Premium, а их средний чек более чем в 2 раза выше, чем у обычных пользователей. Таким образом, наряду с расширением ассортимента Ozon активно продолжает развивать дополнительные услуги для клиентов. В компании отмечают, что такие сервисы, как доставка до двери, позволят еще большему числу клиентов оценить возможности Интернет-торговли и со временем перевести основную часть покупок из офлайна в онлайн.

Автор: Анна
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