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Ozon запустил ежедневные выплаты продавцам маркетплейса

Ozon продолжает развивать финансовые сервисы для продавцов, чтобы поддержать и масштабировать их бизнес на маркетплейсе. У предпринимателей появилась возможность получать ежедневные выплаты от площадки за продажу своих товаров.

В рамках услуги выплата складывается из общей стоимости проданных товаров, минус комиссия Ozon и стоимость оказанных продавцу услуг (например, логистика или рекламное продвижение). Также учитываются счета, ожидающие оплату. От каждой выплаты Ozon формирует резерв (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой (например, из-за возвратов). Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.

Перед подключением услуги продавец проходит внутренний скоринг Ozon, который оценивает стабильность продаж, количество возвратов и другие параметры бизнеса. Продавцы могут самостоятельно подключать и отключать услугу в личном кабинете, когда им нужны деньги, например, на пополнение складских запасов.

За оказание услуги Ozon взимает комиссию в размере 0,75% от суммы к выплате — эти средства используются в том числе для взаиморасчетов с банками-партнерами. Выплаты начинаются на следующий рабочий день после подключения услуги в личном кабинете и осуществляются по будням. Напомним, стандартный договор Ozon с продавцами подразумевает выплаты два раза в месяц. Ozon тестировал услугу «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, с тех пор ежедневные выплаты получили почти тысяча продавцов.

«Новый финансовый инструмент Ozon дает оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. При этом размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объемах», — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам.

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Автор: Анна
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