Ozon запустил кампанию по мотивам культовой картины «Бегущий по лезвию»

Герои фильма «Бегущий по лезвию 2049» годами пытаются вырастить чеснок, поскольку в их синтетическом мире нет места настоящим продуктам. Сервис Ozon Express решил продемонстрировать, что киберпанк натуральному не помеха, и запустил кампанию по мотивам культовой картины.

В рекламе снялся амбассадор Ozon Дмитрий Маликов: он примерил на себя образ Джои, подруги-голограммы главного героя. Правда, креаторы оставили его одетым — в отличие от прототипа, которая появляется в кадре обнаженной.

По сюжету Маликов предлагает протагонисту помощь в выборе свежих продуктов. Творческая команда постаралась достоверно воссоздать мир «Бегущего по лезвию 2049», чтобы видео смотрелось не как пародия, а как отрывок из фильма, говорит продюсер Алексей Фисун. Именно ему принадлежит идея видео. Фисун также собрал команду и обеспечил продакшен при поддержке внутренней команды Ozon.

В процессе озвучки авторы хотели максимально усилить сходство с первоисточником, поэтому главного героя озвучивал актер дубляжа, который дублировал героя Райана Гослинга в «Бегущем по лезвию 2049».

Сервис доставки продуктов из дарксторов Ozon Express запущен в октябре 2019 г. Сейчас доставка за час доступна жителям Москвы в пределах МКАДа, кроме нескольких северных и южных районов, а также на некоторых территориях за МКАДом. В остальные районы доставка осуществляется в течение суток. Ассортимент Ozon Express включает более 15 тыс. наименований, большая часть которых — продукты питания и товары повседневного спроса.