Ozon запустил платформу для инвестиций Ozon.Invest

Онлайн-магазин Ozon запустил платформу Ozon.Invest. С ее помощью физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте проекта. Сервис находился в тестовом режиме с декабря 2018 г.

Теперь пользователи могут вложить средства в развитие поставщиков онлайн-магазина. Инвестиции оформляются как предоставление денежных средств компаниям по договору займа (p2b-кредитование, person-to-business). Максимальный срок вложений — полгода, минимальная сумма — 10 тыс. руб. Сервис обещает доходность до 18% годовых. Для того чтобы стать инвестором, необходимо зарегистрироваться на платформе и выбрать пакет для инвестирования.

Все заемщики — это проверенные поставщики Ozon, их заявки на заем оцениваются по 200 параметрам. «Компании оставляют заявку, Ozon.Invest отбирает и оценивает их по множеству критериев. Затем вы инвестируете в эти компании», — поясняется на сайте проекта. А для минимизации риска инвестиции распределяются между несколькими займами в равных долях.