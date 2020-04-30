Ozon запустил подписку на товары повседневного спроса

Интернет-площадка Ozon тестирует в Москве подписку на регулярную доставку товаров повседневного спроса. В тестовом режиме по «подписке» доступны 200 самых востребованных товаров постоянного спроса из категории «Зоо», скоро она распространится на детские товары, средства гигиены, спортивное питание, бытовую химию и товары для взрослых.

Регулярная доставка — уникальный для российских интернет-пользователей сервис, который гарантирует наличие конкретного товара и позволит покупателям экономить на покупках, а поставщикам Ozon — повысить частотность покупок их товаров и эффективнее планировать остатки на складах.

Для оформления подписки нужно положить в корзину товары постоянного спроса стоимостью от 3 500 рублей (для подписчиков Ozon.Premium — от 2 000 рублей) и на этапе оформления заказа выбрать даты и временные интервалы регулярной доставки. Далее в нужное время Ozon сам будет собирать заказ и отправлять его клиенту, предварительно напомнив об очередной доставке. Изменить график доставки или отменить заказ можно пока он не выдан курьеру. На первом этапе товары по подписке будут доставлять только курьерами, в том числе в формате бесконтактной доставки до двери.

Товар, выбранный для регулярной доставки, бронируется в поставке под заказ клиента, поэтому пользователь может быть точно уверен, что будет регулярно получать товар любимого бренда. Также подписка выгодна с первой же покупки: при оформлении регулярной доставки клиент получает скидку до 5% на первый заказ и чем больше доставок он запланирует, тем больше будет скидка.

«Товары повседневного спроса нужны нашим клиентам быстро и часто, при этом многие уже привыкли покупать их именно на Ozon — в этом году товары постоянного спроса встречаются фактически в каждом втором заказе. В этой категории больше всего „шаблонных покупок“, когда клиент регулярно заказывает один и тот же корм для животного или стиральный порошок. Благодаря подписке клиент Ozon сэкономит время и деньги, а также избежит ситуаций, когда забыл купить тот самый порошок или он закончился на Ozon», — Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Ведущие мировые лидеры e-commerce развивают подобные сервисы — например, функция автоматического повторного заказа есть у Amazon. Сервис стал пользоваться такой популярностью у клиентов и поставщиков, что компания даже прекратила в 2019 году выпуск wi-fi кнопок Dash Buttons — умных кнопок для мгновенного заказа товаров повседневного спроса на Amazon

Ранее на российским рынке сервисы подписки существовали в «ручном режиме» — клиенту нужно было было сначала купить товар и после заказать регулярную доставку по телефону. Регулярная доставка Ozon полностью автоматизирована и оформить ее можно в несколько кликов.