Ozon запустил приложение для продавцов маркетплейса

Ozon анонсировал в тестовом режиме приложение для продавцов маркетплейса. С его помощью партнёры площадки смогут с мобильного устройства оперативно отслеживать основные показатели продаж, а в будущем, с добавлением функционала, управлять большинством бизнес-процессов на маркетплейсе.

Часть продавцов платформы — небольшие компании, у которых нет отдельного сотрудника для ведения продаж на маркетплейсе, поэтому часто за производство, закупки, продажи отвечают один или два человека, для них ключевой инструмент — смартфон. Сейчас партнеры могут отслеживать суммы продаж за отчетный период по дням, мониторить количество отправлений с детализацией по всем этапам сборки и доставки заказов, оперативно отвечать на вопросы покупателей и общаться со службой поддержки продавцов Ozon.

Отдельно проработан функционал для партнеров, которые отгружают товары со своего склада — это примерно половина предпринимателей, работающих в Ozon. Такие партнеры берут процессы по обработке товаров и подготовке заказов на себя, в то же время эти процессы должны быть стандартизированы, чтобы их товары легко консолидировались с другими товарами в заказе Ozon. Поэтому их комфорту уделили отдельное внимание уже в первой версии приложения. Например, для них реализована удобная функция сканера — продавец может отсканировать этикетку со штрих-кодом каждого конкретного отправления для того, чтобы просмотреть список товаров для сборки, а также проверить статус каждого собранного заказа перед тем как передать его маркетплейсу. Также в приложении есть обновляемый в режиме реального времени счётчик отправлений, которые нужно собрать и отгрузить в течение суток.

В ближайшее время для продавцов, которые отгружают товары со своего склада, Ozon также добавит функционал, который позволит разделять, собирать и отгружать отправления прямо в приложении, а значит и более эффективно выстроить процессы на своих складах.