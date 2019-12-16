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Ozon запустил приложение для продавцов маркетплейса

Ozon анонсировал в тестовом режиме приложение для продавцов маркетплейса. С его помощью партнёры площадки смогут с мобильного устройства оперативно отслеживать основные показатели продаж, а в будущем, с добавлением функционала, управлять большинством бизнес-процессов на маркетплейсе.

Часть продавцов платформы — небольшие компании, у которых нет отдельного сотрудника для ведения продаж на маркетплейсе, поэтому часто за производство, закупки, продажи отвечают один или два человека, для них ключевой инструмент — смартфон. Сейчас партнеры могут отслеживать суммы продаж за отчетный период по дням, мониторить количество отправлений с детализацией по всем этапам сборки и доставки заказов, оперативно отвечать на вопросы покупателей и общаться со службой поддержки продавцов Ozon.

Отдельно проработан функционал для партнеров, которые отгружают товары со своего склада — это примерно половина предпринимателей, работающих в Ozon. Такие партнеры берут процессы по обработке товаров и подготовке заказов на себя, в то же время эти процессы должны быть стандартизированы, чтобы их товары легко консолидировались с другими товарами в заказе Ozon. Поэтому их комфорту уделили отдельное внимание уже в первой версии приложения. Например, для них реализована удобная функция сканера — продавец может отсканировать этикетку со штрих-кодом каждого конкретного отправления для того, чтобы просмотреть список товаров для сборки, а также проверить статус каждого собранного заказа перед тем как передать его маркетплейсу. Также в приложении есть обновляемый в режиме реального времени счётчик отправлений, которые нужно собрать и отгрузить в течение суток.

В ближайшее время для продавцов, которые отгружают товары со своего склада, Ozon также добавит функционал, который позволит разделять, собирать и отгружать отправления прямо в приложении, а значит и более эффективно выстроить процессы на своих складах.

«Это первая и далеко не последняя версия приложения — для того, чтобы сделать этот инструмент максимально полезным и удобным для управления бизнесом на нашей платформе мы хотим разрабатывать его вместе с нашими продавцами — сейчас мы реализовали базовый функционал, который по сути является фундаментом для последующего развития всех существующих и новых разделов в приложении с учетом потребностей наших партнеров», — говорит Анна Калеева, директор Ozon Marketplace"

Автор: Анна
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