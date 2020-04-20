Ozon запустил продажу тестов на коронавирус

Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon запустил продажу медицинских услуг с тестов на коронавирус, сообщают «Ведомости». На сайте можно приобрести сертификаты на медицинские онлайн-консультации и тесты.

Это совместный проект трех компаний: сети клиник «Медси» и МТС, сервиса онлайн-консультаций SmartMed. Акционер трех компаний-партнеров — АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Корпорации принадлежит 100% акций ГК «Медси», 50% акций оператора мобильной связи МТС и 43% Ozon.

Баннер с рекламой тестирования на коронавирус появился на главной странице приложения. Клиент покупает сертификат на проведение тестирования, медсестры «Медси» проводят его и выдают результат в течение 72 часов. Его можно пройти в сети клиник или на дому, от этого зависит стоимость услуги.

Сейчас цена анализа варьируется от 2399 до 5699 рублей по скидке и от 4950 до 8230 рублей без нее. При этом SmartMed и «Медси» своим клиентам предлагают те же услуги по другим тарифам. Например, тест на дому в Москве у них стоит 5050 рублей вместо указанных на Ozon 7180 рублей (без скидки).

Также ритейлер предлагает несколько пакетов медицинских онлайн-консультаций от врачей разных профилей. Все интернет-приемы проводят врачи «Медси», добавляет представитель клиник. По его словам, врач поможет с расшифровкой анализов, даст общие рекомендации, обновит рецепты на выписанные ранее лекарства и др. Три месяца консультаций, согласно сайту Ozon, стоят 1190 рублей, год — 2500 рублей.