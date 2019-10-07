Ozon запустил продажу в рассрочку без участия банков

Ozon начал тестовую продажу товаров в рассрочку без участия банков. Таким образом онлайн-ритейлер рассчитывает увеличить оборот до 10% в ряде категорий, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента по цифровым финансовым сервисам Ozon Никиту Сайгутина.

Ozon будет одобрять пользователям мобильного приложения денежный лимит от 3,5 тыс. руб. до 300 тыс. руб., его можно будет потратить сразу или по частям. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев. Проценты начисляться не будут, однако стоимость ряда товаров вырастет в пределах 7% от изначальной цены.

Оценивать кредитоспособность покупателей компания будет самостоятельно, используя информацию о динамике покупок клиента, данные Федеральной службы судебных приставов и бюро кредитных историй. В случае нарушения сроков оплаты клиентом Ozon будет пытаться урегулировать спор в досудебном порядке. Если клиент не вернет деньги в течение шести месяцев, компания обратится в суд. Также в компании не исключают, что для особо сложных случаев ей придется обращаться к внешним коллекторским агентствам.

В будущем планируется создание технологической платформы, тогда не только сервис сможет предоставлять лимиты пользователям, но и партнерские финтех-сервисы.

В схеме с банками торговцы (особенно, в онлайн) видят, что банки одобряют кредиты не всем, и не понимают, почему зависят от банков и не могут на них повлиять, говорит представитель «Тинькофф». Он полагает, что в такой модели они верят в то, что смогут не зависеть от банков и давать рассрочку всем подряд, но как собирать проблемные долги — вот в чем вопрос. Плюс для торговца в том, что он будет сам владеть клиентом и не передавать его банку, возможно, удастся создать более удобный процесс, поскольку такие кредиты не регулируются ЦБ, добавляет он.

В 2014 году Ozon.ru запускал совместно с банками услугу кредитования, однако по итогам тестирования отказался от нее. Тогда магазин предлагал в основном книги, средний чек был небольшим, и услуга не заинтересовала клиентов. В январе Ozon вновь предложил такую услугу. Она в первую очередь должна была заинтересовать покупателей электроники и бытовой техники.