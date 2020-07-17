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Ozon запустил рекламную кампанию для маркетплейса

Ozon при поддержке Артемия Лебедева, Ильи Варламова, Ирины Шихман и других медийных предпринимателей запустил конкурс-флешмоб «Большое дело за малым бизнесом» и поддерживает его специальной рекламной кампанией с участием предпринимателей.

Любой предприниматель может поделиться тем, с какими трудностями столкнулся в период карантина и как преодолел их и рассказать, почему хочет масштабировать свой бизнес. Авторитетное жюри выберет 11 победителей, которые получат возможность размещать свои товары на маркетплейсе Ozon с масштабной рекламной поддержкой. Еще для 10 участников предусмотрены поощрительные призы — по 25 000 баллов на покупки в Ozon. Если победитель конкурса не будет зарегистрирован на Ozon, интернет-платформа поможет ему зарегистрироваться и начать продажи, а также компенсирует операционные затраты для старта работы на маркетплейсе в размере 20 000 рублей.

В поддержку флешмоба Ozon также запустил свою рекламную кампанию для b2b с участием предпринимателей, в которой партнеры маркетплейса — предприниматели из разных регионов России — делятся своими достижениями в развитии бизнеса вместе с Ozon. Кому-то маркетплейс помог превратить хобби в серьезное дело, кому-то сэкономить на логистике и рекламе несколько десятков тысяч рублей в месяц, масштабировать продажи от Калининграда до Владивостока и заработать свой первый миллион.

Материалы с видео и фотографиями героев рекламной кампании будут размещаться в контекстной и таргетированной рекламе в течение месяца, а также на специальном лендинге проекта «Большое дело за малым»

С помощью рекламной кампании Ozon разрушает стереотип о том, что маркетплейс — площадка только для крупных брендов и производственных компаний. На примере небольших предпринимателей и их личных результатов компания показывает, что здесь могут успешно продавать свои товары бизнесы любого размера.

«Сейчас уже 80% всего ассортимента Ozon сформировано товарами продавцов маркетплейса, которые представляют свою продукцию в разных категориях — от товаров для дома и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. На нашей площадке активно продают уже более 14 000 компаний, где почти половина — малый и средний бизнес, поэтому мы смело можем сказать, что большое дело создается небольшими предприятиями и компаниями, которые вместе с нами строят свой бизнес и развивают ассортимент для миллионов клиентов Ozon» —  говорит Анна Калеева, директор Ozon Marketplace.

Автор: Анна
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