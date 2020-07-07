Ozon запустил сервис видеоконсультаций

Ozon запустил онлайн видеоконсультации по выбору товаров. Новый сервис охватил почти 500 товаров немецкого бренда AM.PM: сантехнику, товары для дома, строительство и ремонт.

Ozon продолжает развивать экосистему сервисов персонализации, чтобы сделать онлайн шопинг и процесс выбора среди многообразия представленных на площадке товаров еще более быстрым и удобным. Компания первой из мультикатегорийных e-commerce игроков запустила видеоконультации для клиентов с продавцами маркетплейса. Сервис запущен в партнерстве с немецким брендом сантехники AM.PM, сотрудники которого проводят онлайн консультации в видео формате из шоурумов компании.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю Ozon нужно на карточке товара нажать кнопку «Звонок» и специалист магазина в режиме реального времени покажет товар, ответит на все вопросы, поможет подобрать размер и модель в интересующем ценовом сегменте, а также проинформирует о сопутствующих товарах. Кроме того, пользователю в онлайн режиме помогут установить товар и наглядно продемонстрируют весь процесс. География и продолжительность консультации не ограничены, а режим работы — ежедневно с 9 до 21 по московскому времени.

«Продажи DIY категорий с февраля по май 2020 включительно выросли на 82% год к году, а ассортимент насчитывает уже более 40 000 товарных наименований. Мы видим среди наших потребителей в первую очередь тех, кто своими силами хочет сделать ремонт дома или на даче — таким клиентам не только нужен максимально полный ассортимент по адекватным ценам, но и возможность получить полный сервис под ключ — от покупки до доставки и установки. Ozon предоставляет доступ к качественной продукции одного из лучших немецких брендов сантехники, а дополнительный сервис видеоконсультаций является отличным каналом для прямого взаимодействия брендов с пользователями», — Анна Карпова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Первые две недели тестового запуска показали большой потенциал сервиса: 80% консультаций со специалистом заканчивались заказом. В Ozon планируют подключать к сервису другие бренды и товары из категорий строительства, товаров для дома и мебели.

Напомним, в июне Ozon, первым на рынке мультикатегорийных e-commerce игроков, запустил сервис по сборке мебели в тестовом режиме — сервис доступен для около 12 тысяч наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской.