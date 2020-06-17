Ozon запустил собственную линейку одежды и аксессуаров

Онлайн-ритейлер Ozon запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды Ozon. В ассортименте пока доступны куртки, дождевики, футболки, свитшоты, поясные сумки и пр.

16 июня в продажу поступили лимитированные коллекции одежды Ozon Blue и Ozon Magenta. В линейке представлены базовая одежда и аксессуары, которые подойдут покупателям любого пола и возраста, будь то взрослые или подростки. Дизайн с узнаваемыми сочетаниями синего и малинового цвета придется по вкусу не только друзьям бренда, но и всем, кто любит яркие цвета и нескучные модели.

Например, в коллекции представлены яркие свитшоты и поясные сумки в стильном дизайне, а также куртки-трансформеры: теплую куртку можно превратить в легкую ветровку или оставить только утепленную жилетку. Одежда изготовлена из качественных и дышащих материалов, легких в домашнем уходе.

В честь запуска собственной линии одежды Ozon запускает конкурс: придумайте принт для мерча в цветах бренда, опубликуйте фото с креативом в Instagram, Facebook, Vk c хештегом #ozonmerch. Победителей выберет жюри. Креативы принимаем до 16 июля включительно, жюри выберет победителя 20 июля.

«Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов; и конечно, бренд много коммуницирует в офлайне — от постаматов и пунктов выдачи заказов до больших логистических хабов, куда свои товары привозят продавцы маркетплейса. Ежедневно в офлайн с нашим брендом происходит более 180 тысяч точек соприкосновения и теперь к Ozon можно стать еще ближе — например, надеть его на себя», — Мария Кутузова, бренд-директор Ozon.

«Продажи одежды на Ozon выросли на Ozon на 139% год к году, а в марте-мае — еще на 350%. Пользователи Ozon все больше привыкают покупать одежду именно на нашей площадке — мы предоставляем и интересный ассортимент по доступным ценам, и высокое качество сервиса — например, бесконтактную доставку и комфортные условия возврата во время пандемии. Собственная марка одежды Ozon полностью соответствует характеру нашей аудитории: яркая, смелая и динамичная», — Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Первая партия одежды ограничена и приобрести ее можно только на Ozon. В компании планируют расширять линейку новыми моделями одежды и аксессуаров.

В прошлом году Ozon провел масштабный ребрендинг, который коснулся всех каналов коммуникации и точек контакта с клиентом: от рекламных кампаний на ТВ до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей. Фирменный стиль стал гораздо смелее и ярче: Ozon ввел новые оттенки digital blue — «диджитал синий» и magenda — «выразительный малиновый». Яркость цветов и расширение цветовой палитры заявляет о динамичности и смелости бренда.