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Ozon запустил собственную технологию подтверждения платежей Ozon.Pay

Интернет-площадка запустила в тестовом режиме Ozon.Pay — собственную технологию подтверждения платежей. Теперь при заказе товаров через приложение Ozon клиент может мгновенно подтвердить оплату с помощью биометрических данных.

Доля предоплаченных заказов на интернет-площадке достигла 80%, половина из них приходится на мобильное приложение. Для подтверждения оплаты заказов Ozon использует традиционную для интернет-покупок технологию 3D-Secure, но даже при таком легком способе подтверждения с помощью кода из sms порядка 5% транзакций на интернет-площадке остаются незавершенными. Это происходит, например, если пользователь не дождался sms или ввел неправильный код, к тому же появление другого окна с учетом большого числа открытых приложений часто отвлекает клиента от завершения оплаты.

Для того, чтобы снизить долю незавершенных покупок Ozon разработал собственную технологию подтверждения оплаты Ozon.Pay. Подключив ее в мобильном приложении, клиент может мгновенно подтверждать оплату с помощью touch или face ID. В таком случае код из sms ему уже не нужен.

«Сегодня самая большая конверсия в покупку на интернет-площадках происходит при оплате с помощью Apple Pay и Google Pay — учитывая предпочтения пользователей в бесконтактных платежах мы разработали собственную технологию, которая делает процесс подтверждения оплаты еще более удобным и безопасным», — говорит Никита Сайгутин, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon.

Подключить Ozon.Pay пользователь может в личном кабинете в приложении, для этого в разделе «Сохраненные карты» надо выбрать опцию «Подключить Ozon.Pay» — к сервису автоматически будут подключены все привязанные карты клиента.

Ранее еще одним решением для увеличения конверсии в завершенную покупку стал разработанный Ozon алгоритм, благодаря которому у определенной выборки пользователей списание денег с привязанной карты происходит сразу — без sms-подтверждения. Алгоритм учитывает, например, частоту покупок, историю заказов на Ozon, и другие параметры, и таким образом подходит для постоянных клиентов интернет-площадки. Для остальных пользователей интернет-площадки наиболее удобным и безопасным решением быстрого подтверждения покупки как раз станет Ozon.Pay.

«Благодаря развитию существующих способов подтверждения платежей и созданию новых в ближайшие несколько месяцев мы планируем сократить количество незавершенных транзакций и тем самым увеличить показатель конверсии из платежа в завершенную покупку более чем на 10%» — добавляет Сайгутин.

Ozon — единственная российская e-commerce площадка, которая сегодня активно развивает собственную систему финансовых сервисов. В этом году компания запустила p2b-платформу Ozon.Invest, кредитование мультикатегорийных покупок, банковскую карту Ozon.Card, а также собственную рассрочку. В рамках экосистемы финансовых сервисов, помимо Ozon.Pay и разработки собственных систем и алгоритмов, которые позволяют увеличить конверсию в завершенную покупку, Ozon сейчас также активно обсуждает с коллегами из НСПК внедрение сценария подписки в рамках СБП — именно такой способ поможет онлайн-платформе сохранить пользовательский опыт и сделать процесс покупки для клиента еще более удобным, что в свою очередь позволит активно популяризировать СБП для разных категорий клиентов.

Автор: Анна
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