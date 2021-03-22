Ozon запустил совместные покупки

Ozon первым среди российских маркетплейсов запускает сервис совместных покупок. Он позволяет продавцам торговать большими партиями товаров — от 10 единиц. Клиенты смогут совершать покупки со скидками от 20%.

Процедура совместной покупки похожа на обычный заказ на Ozon. Покупатели добавляют товары из предложения в корзину, оплачивают их любым удобным способом и ждут, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. При этом заказ аннулируется, если за 30 дней на него не соберётся достаточно покупателей.

Предложения о совместной покупке публикуют сами продавцы — участие в данном сервисе полностью добровольное. Они также самостоятельно устанавливают размер скидки (он должен начинаться от 20%), лимит покупки и срок, за который она должна быть сформирована. Механизм позволит продавцам реализовывать товар оптом и за счет этого экономить на логистике.

«Совместные покупки — тренд, который активно распространяется по мировому рынку e-commerce. В случае Ozon это еще один шаг в сторону удобства площадки и для покупателей, и для продавцов. Первые получили еще один инструмент выгодных покупок, вторые — еще один механизм управления продажами и ассортиментом, например для тестирования новых категорий и распродаж остатков», — говорит Евгений Ширинкин, руководитель направления по продукту и технологиям Ozon.

На первом этапе запуска сервис доступен пользователям мобильного приложения Ozon. Они могут купить товары продавцов, которые торгуют со своего склада. Позднее сервис появится в веб-версии площадки, к совместным закупкам будут доступны товары, которые продаются со склада Ozon.