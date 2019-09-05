Ozon запустил stories в приложении

В приложениях онлайн-платформы Ozon появились сториз — компания стала первым мультикатегорийным e-commerce-игроком в России, который использует сториз в приложении. Новый формат поможет пользователям узнавать о новых сервисах, способах доставки, появлении новых брендов и, конечно, проще ориентироваться в акциях компании.

Сториз появятся на главном экране, а также страницах категорий и будут доступны всем пользователям, начиная с версии 5.8. Компания рассчитывает, что запуск сториз позволит увеличить длительность сессии на 15%, повысить конверсию в отдельных категориях на 2-3 процентных пункта, а также увеличить процент лояльных пользователей.

Новый формат позволит рассказывать о сервисах и показывать пользователям интересные предложения на основе их локации, прошлых покупок и даже погоды за окном. Например, в Москве почти каждый пятый клиент пользуется постоматами Ozon — в сториз будет удобная инструкция по их использованию. Держатели Ozon Premium увидят в сториз новые бонусы, которые дает их подписка, а также смогут быстро перейти к ее продлению, если срок действия Premium заканчивается. Если в июле неожиданно похолодало — в сториз появится подборка дождевиков, а если клиент заказывал базовый набор товаров к учебному году, на этой неделе он увидит полезные товары для школьников.

Евгений Ширинкин, директор по пользовательскому опыту Ozon: — Stories в Instagram каждый день пользуется более 500 млн.человек, этот формат любят бренды и social e-commerce площадки — он дает высокую вовлеченность. Учитывая эту особенность канала, мы запустили его для приложений Ozon на iOS и Android, которые регулярно использует более 5 млн наших активных клиентов. Сториз — прежде всего информационно-развлекательный формат, процент рекламных сообщений там будет ограничен. Мы будем рассказывать в нем прежде всего о новых сервисах, а также размещать там ответы на самые актуальные вопросы клиентов — их мы выявляем, анализируя вопросы пользователей в чатах, кол-центре и социальных сетях.

Успешный пример использования подобной механики — сториз в приложении «Тинькофф», где помимо афиши и персональной статистики есть информация про функции мобильного приложения: например, о том, как изменить пин-код карты. В компании отмечают, что после появления инструкции в сториз количество обращений в кол-центр по этому вопросу сократилось в пять раз. Сейчас уже 25% пользователей мобильного приложения регулярно просматривают истории. Особенно популярны форматы с персональной статистикой клиента — аналитика трат за год, кэшбэк за месяц, траты в поездке. Сервис «Яндекс.Такси» также использует сториз, в том числе для продвижения b2b услуг — и поскольку многие владельцы бизнеса пользуются Яндекс.Такси, в сториз появилась информация о b2b направлении и запуске реферальной программы. В результате сториз показали самые лучшие конверсии среди всех каналов, и за месяц показа принесли 10% от всех заявок и несколько миллионов потенциальной прибыли

Поскольку сториз Ozon — первый опыт для мультикатегорийного игрока в российском e-commerce, компания пока запустит 6 разных историй и фреймы длительностью 5 секунд, и планирует настраивать формат в режиме реального времени, чтобы сделать сториз еще более полезными для пользователей. Мы ожидаем, что благодаря запуску нового формата, пользователи будут чаще заходить в приложение за новым интересным контентом, увеличится средняя длительность пользовательской сессии, и, конечно, шопинг на Ozon станет еще более удобным и приятным.