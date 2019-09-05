+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Ozon запустил stories в приложении

В приложениях онлайн-платформы Ozon появились сториз — компания стала первым мультикатегорийным e-commerce-игроком в России, который использует сториз в приложении. Новый формат поможет пользователям узнавать о новых сервисах, способах доставки, появлении новых брендов и, конечно, проще ориентироваться в акциях компании.

Сториз появятся на главном экране, а также страницах категорий и будут доступны всем пользователям, начиная с версии 5.8. Компания рассчитывает, что запуск сториз позволит увеличить длительность сессии на 15%, повысить конверсию в отдельных категориях на 2-3 процентных пункта, а также увеличить процент лояльных пользователей.

Новый формат позволит рассказывать о сервисах и показывать пользователям интересные предложения на основе их локации, прошлых покупок и даже погоды за окном. Например, в Москве почти каждый пятый клиент пользуется постоматами Ozon — в сториз будет удобная инструкция по их использованию. Держатели Ozon Premium увидят в сториз новые бонусы, которые дает их подписка, а также смогут быстро перейти к ее продлению, если срок действия Premium заканчивается. Если в июле неожиданно похолодало — в сториз появится подборка дождевиков, а если клиент заказывал базовый набор товаров к учебному году, на этой неделе он увидит полезные товары для школьников.

Евгений Ширинкин, директор по пользовательскому опыту Ozon:

— Stories в Instagram каждый день пользуется более 500 млн.человек, этот формат любят бренды и social e-commerce площадки — он дает высокую вовлеченность. Учитывая эту особенность канала, мы запустили его для приложений Ozon на iOS и Android, которые регулярно использует более 5 млн наших активных клиентов. Сториз — прежде всего информационно-развлекательный формат, процент рекламных сообщений там будет ограничен. Мы будем рассказывать в нем прежде всего о новых сервисах, а также размещать там ответы на самые актуальные вопросы клиентов — их мы выявляем, анализируя вопросы пользователей в чатах, кол-центре и социальных сетях.

Успешный пример использования подобной механики — сториз в приложении «Тинькофф», где помимо афиши и персональной статистики есть информация про функции мобильного приложения: например, о том, как изменить пин-код карты. В компании отмечают, что после появления инструкции в сториз количество обращений в кол-центр по этому вопросу сократилось в пять раз. Сейчас уже 25% пользователей мобильного приложения регулярно просматривают истории. Особенно популярны форматы с персональной статистикой клиента — аналитика трат за год, кэшбэк за месяц, траты в поездке. Сервис «Яндекс.Такси» также использует сториз, в том числе для продвижения b2b услуг — и поскольку многие владельцы бизнеса пользуются Яндекс.Такси, в сториз появилась информация о b2b направлении и запуске реферальной программы. В результате сториз показали самые лучшие конверсии среди всех каналов, и за месяц показа принесли 10% от всех заявок и несколько миллионов потенциальной прибыли

Поскольку сториз Ozon — первый опыт для мультикатегорийного игрока в российском e-commerce, компания пока запустит 6 разных историй и фреймы длительностью 5 секунд, и планирует настраивать формат в режиме реального времени, чтобы сделать сториз еще более полезными для пользователей. Мы ожидаем, что благодаря запуску нового формата, пользователи будут чаще заходить в приложение за новым интересным контентом, увеличится средняя длительность пользовательской сессии, и, конечно, шопинг на Ozon станет еще более удобным и приятным.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 сентября / Комментарии
Яндекс.Директ пополнился аудиорекламой

Яндекс.Директ пополнился аудиорекламой

В Директе появилась возможность купить аудиорекламу. Реклама размещается по аукционной модели с оплатой за тысячу прослушиваний на медийных проектах Яндекса – Музыке и Радио. 

далее →

3 сентября / Комментарии
«Связной», «Geozon» и «Онлайн Доктор» запускают совместный проект

«Связной», «Geozon» и «Онлайн Доктор» запускают совместный проект

Ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «Мобайл Трейд», владелец бренда потребительской электроники GEOZON, объявляют о запуске партнёрского проекта, в рамках которого у всех новых пользователей умных часов появится возможность заботиться о здоровье своей семьи в режиме 24/7.

далее →

29 августа / Комментарии
Утконос запускает продажу кондитерских изделий кафе «АндерСон»

Утконос запускает продажу кондитерских изделий кафе «АндерСон»

Крупнейший в России онлайн-гипермаркет «Утконос» объявляет о начале сотрудничества с сетью семейных кафе и кондитерских «АндерСон». В рамках партнерства на витрине онлайн-гипермаркета покупатели смогут приобрести кондитерские изделия «АндерСона».

далее →

28 августа / Комментарии
Маркетплейс Беру подготовился к учебному сезону

Маркетплейс Беру подготовился к учебному сезону

Маркетплейс Беру запустил категорию книг. В разделе можно найти художественную и детскую литературу: от раскрасок до учебников.

далее →

26 августа / Комментарии
«Ситилинк» расширяет возможности торговли с помощью терминалов

«Ситилинк» расширяет возможности торговли с помощью терминалов

Электронный дискаунтер «Ситилинк» расширил омниканальную модель взаимодействия с покупателями с помощью новой функции киосков самообслуживания. Клиенты смогут использовать все возможности своего личного кабинета не только с привычных устройств – смартфона или ПК, но и через терминалы сети.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!