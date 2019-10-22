Ozon запустила масштабную реферальную программу и образовательную платформу

Мультикатегорийная интернет-платформа Ozon запустила масштабную реферальную программу: теперь клиенты могут зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, а полученные в рамках программы баллы конвертировать в рубли. Ozon обещает, что новая реферальная программа может приносить регулярный доход. Участниками программы с момента ее старта могут стать более 30 миллионов клиентов Ozon — это первый столь масштабный запуск на российском рынке.

Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус «Менеджер»: для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2500 рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода.

Ранее на российском рынке подобные проекты существовали только в режиме тестирования на ограниченных группах пользователей, не превышающих несколько тысяч человек. Ozon также проводил тесты в текущем году, например, в рамках теста участники могли получать баллы только за привлечение новых клиентов. Теперь же программа запущена на миллионы пользователей, а ее функционал расширен в разы.

Заработок Менеджера строится на обороте его клиентской сети и выполнении заданий Ozon и его партнеров. Начисления производятся в баллах Ozon, которые можно использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов на площадке или конвертировать в рубли. Самые успешные Менеджеры, построившие эффективную систему заработка и мотивации своих клиентов, получат от Ozon автомобили Mercedes-Benz.

Существенную часть дохода Менеджера составляет оборот его клиентской сети: например, за каждые 4 000 рублей, потраченные на Ozon клиентами Менеджера, он получит 200 баллов, а за каждые 50 000 рублей — 500 баллов. При обороте клиентской сети в 100 000 рублей Менеджер заработает 6 000 баллов. Статистика начислений и прогнозируемый доход за месяц доступны в его бизнес кабинете.

«Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: Менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon», — комментирует Олег Дорожок, директор по рекламе и монетизации в Ozon.

Вместе с новой реферальной программой Ozon запустил образовательную платформу «Курс на миллион», где Менеджеры смогут разобраться в особенностях программы и прокачать свои навыки в маркетинге и продажах.

Ozon планирует расширять возможности платформы, например, Менеджеры смогут зарабатывать на реактивации старых клиентов и даже проводить собственные акции, чтобы поддерживать интерес своих клиентов.

Запуская новую реферальную программу, Ozon продолжает развивать экосистему дополнительных сервисов. С лета 2019 года компания предлагает клиентам карту Ozon.Card с баллбэком — это отличная возможность получать баллы тем, кто хочет получать бонусы за заказы, не участвуя в развитии собственной агентской сети. Также в этом году площадка запустила подписку Ozon Premium, а в октябре 2019 года Ozon начал самостоятельно предоставлять услугу рассрочки платежа.