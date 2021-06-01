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Ozon запустит функционал передачи данных о клиентах

Компания Ozon планирует запуск функционала передачи данных о клиентах продавцам маркетплейса в третьем квартале 2021 года, об этом компания объявила на конференции COM.E ON Forum, посвященной электронной коммерции, сообщает Telegram-канал «Коллеги, всем привет», со ссылкой на Александра Шульгина, генерального директора Ozon.

Продавцы получат данные о частоте заказов, LTV (Lifetime Value, пожизненная ценность клиента), составе корзины покупателя, товары каких категорий он покупает, а также информацию о новых и лояльных клиентах.

Александр Шульгин также рассказал, что на маркетплейсе сейчас более 50 тыс. продавцов и 19 млн товаров, его посещают 9 млн человек в день. Компания стремится увеличить эти показатели до 500 тыс. продавцов и 300 млн товаров. К 2025 году Ozon планирует увеличить свой оборот в 12 раз — до 2,5 трлн руб.

Ранее Ozon купил «Оней-банк» у «Совкомбанка». Сумма сделки составила 615 млн руб. Благодаря покупке банка, Ozon получит банковскую лицензию и сможет создавать финансовые продукты, расширить спектр услуг и улучшить их качество.

Автор: Анна
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