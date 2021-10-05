+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Ozon зарегистрировал компанию «Озон алко» для продажи алкоголя

Онлайн-ритейлер Ozon решил получить лицензию на продажу алкоголя — для этого он зарегистрировал отдельное юридическое лицо «Озон алко», следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Из данных ЕГРЮЛ и названия компании следует, что она создана под продажу алкоголя. Ее основным видом деятельности указана оптовая торговля напитками, а в числе дополнительных — розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах.

Пресс-служба Ozon подтвердила намерение получить лицензию на продажу алкоголя. «При этом мы не собираемся вести дистанционную торговлю алкоголем, поскольку это запрещено регулятором. В будущем, если такая возможность будет реализована законодательно, мы сможем обеспечить покупателей Ozon расширенным ассортиментом», — уточнила пресс-служба.

Сейчас онлайн-платформы могут работать в качестве витрины, где покупатель знакомится с ассортиментом и бронирует алкогольную продукцию, чтобы потом забрать ее из лицензированной точки поставщика с подтверждением совершеннолетия, пояснила представитель Ozon. «Ozon тестирует такую витрину с августа 2021 года — на ней демонстрируется лицензированная продукция Simple Wine», — добавила она.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 октября / Комментарии
Опубликована программа с докладами «Электронной торговли - 2021»

Опубликована программа с докладами «Электронной торговли - 2021»

«Электронная торговля» — крупнейшая конференция для интернет-магазинов и omnichannel-компаний пройдёт 14-15 октября в Московском ЦМТ. На сайте конференции уже опубликовано более половины утвержденных тем и 100 докладчиков — представителей как крупных, так и небольших интернет-магазинов, брендов.

далее →

1 октября / Комментарии
AliExpress Россия выделит 3,5 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в период распродаж

AliExpress Россия выделит 3,5 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в период распродаж

Главным нововведением распродажи 11.11 на AliExpress станут самые значимые за российскую историю платформы меры поддержки локальных продавцов. Маркетплейс инвестирует рекордные 3,5 млрд рублей: средства пойдут преимущественно на продвижение товаров российских продавцов и субсидирование скидок.

далее →

30 сентября / Комментарии
Самозанятые станут продавцами Ozon

Самозанятые станут продавцами Ozon

Ozon начинает сотрудничество с самозанятыми предпринимателями — они смогут продавать на площадке широкий спектр товаров собственного производства и получат доступ к миллионам потенциальных покупателей со всей страны.

далее →

29 сентября / Комментарии
AliExpress Россия открывает новую категорию для экспорта товаров российских продавцов

AliExpress Россия открывает новую категорию для экспорта товаров российских продавцов

Зарубежным покупателям станет доступна категория «еда» с товарами длительного хранения от локальных продавцов AliExpress Россия. Первым продавцом новой категории, чьи товары будут доступны покупателям за границей, станет компания FOODCODE.

далее →

28 сентября / Комментарии
Онлайн-гипермаркет «Акушерство.ру» запустил первый в России маркетплейс детских товаров

Онлайн-гипермаркет «Акушерство.ру» запустил первый в России маркетплейс детских товаров

С 27 сентября 2021 года онлайн-гипермаркет Акушерство.ру запустил первый в России маркетплейс детских товаров. В первый день работы маркетплейса на проекте зарегистрировалось более 50 поставщиков.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!