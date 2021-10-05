Ozon зарегистрировал компанию «Озон алко» для продажи алкоголя

Онлайн-ритейлер Ozon решил получить лицензию на продажу алкоголя — для этого он зарегистрировал отдельное юридическое лицо «Озон алко», следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Из данных ЕГРЮЛ и названия компании следует, что она создана под продажу алкоголя. Ее основным видом деятельности указана оптовая торговля напитками, а в числе дополнительных — розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах.

Пресс-служба Ozon подтвердила намерение получить лицензию на продажу алкоголя. «При этом мы не собираемся вести дистанционную торговлю алкоголем, поскольку это запрещено регулятором. В будущем, если такая возможность будет реализована законодательно, мы сможем обеспечить покупателей Ozon расширенным ассортиментом», — уточнила пресс-служба.

Сейчас онлайн-платформы могут работать в качестве витрины, где покупатель знакомится с ассортиментом и бронирует алкогольную продукцию, чтобы потом забрать ее из лицензированной точки поставщика с подтверждением совершеннолетия, пояснила представитель Ozon. «Ozon тестирует такую витрину с августа 2021 года — на ней демонстрируется лицензированная продукция Simple Wine», — добавила она.