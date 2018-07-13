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Ozon займется разработкой умных колонок и складских роботов

Российский онлайн-ритейлер Ozon займется разработками в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, сообщают «Ведомости».

Компания опубликовала вакансию менеджера по продукту, который должен присоединиться к разработке электронных устройств для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства) и для конечных пользователей, например, IoT (Internet of things, так называемый «интернет вещей»), SmartHome («умный дом») и «умные» колонки.


Представитель Ozon.ru подтвердил редакции «Роем!» работу над интеллектуальной автоматизацией складов и над системами умного дома:

Одно из направлений нашей работы — SmartHome. Если вы покупаете что-либо на Ozon и заказываете доставку, но вас нет дома, при наличии системы SmartHome вы могли бы удаленно отследить приезд курьера, открыть ему дверь, чтобы он оставил ваш заказ. Мы решили заняться такими решениями самостоятельно. Глобальная цель — простота покупки у нас.

Напомним, «Яндекс» 10 июля начал продавать свое первое устройство — умную колонку «Яндекс.Станция». Позднее стало известно, что «Яндекс» планирует создать систему «умного» дома, взяв за основу колонку «Яндекс.Станция».

Автор: Анна
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