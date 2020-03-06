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Ozon: женщины лучше мужчин знают, чем порадовать друг друга на 8 марта

Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали более 900 тысяч заказов и 5,5 миллионов поисковых запросов в преддверии Международного женского дня и сравнили, что женщины хотели бы получить в подарок на 8 марта, а что им подарят в действительности.

В этом году женщины тратили на подарок на 23 февраля на 200 рублей больше, чем в 2019 году — около 1300 рублей. По данным Ozon, мужчины свои траты на подарки тоже увеличили — с 1300 до 3000 рублей (напомним, в прошлом году, по данным Ozon, женщины на подарки к 23 февраля потратили в 2,5 раза больше, чем мужчины на 8 марта — видимо, в этом году приходится наверстывать). Причем, как правило, мужчина покупает 2 подарка — один «дорогой» и еще один подешевле, в районе 500-700 рублей — скорее всего ребенку или родственнице.

Женщины тратят на подарки к 23 февраля меньшую сумму, чем мужчины — к 8 марта, но зато стараются порадовать большее число людей: в число их адресатов попадают и другие женщины — мамы, свекрови, родственницы, подруги. Причем зачастую женщины лучше мужчин знают, что дарить.

С начала февраля женщины в 2,5 раза чаще искали на Ozon электронику и спортивные товары: аксессуары для домашних тренировок и одежду, товары для дачи и сада — в 2 раза, косметику и товары для взрослых — в 1,8 раз чаще.

Судя по данным интернет-площадки, частично мужчины с подарками угадают: садовую технику с конца февраля покупают на 160% чаще (компактные и легкие в управлении модели), наушники и электронные книги — на 213%. Вместе с тем некоторые мужчины решили придерживаться традиций и дарят духи — продажи с конца февраля выросли на 268%, женские аксессуары (+200%) и ювелирные украшения (+320%).

А вот в части подарков от женщин совпадений между желаемым и приобретаемым ещё больше. На первом месте при выборе подарка — забота о здоровье и красоте. Помимо «очевидной» уходовой косметики, продажи которой выросли в 2 раза, вырос спрос и на специфические товары для здоровья: продажи вагинальных тренажеров выросли с конца февраля на 228%, а бестселлер в марте — менструальные чаши — их продажи выросли с конца февраля на 400%. Женщины тоже дарят товары для дачи, причем чаще всего — садовые инструменты (+180% с конца февраля) — видимо, в этом году настроены извлечь максимум пользы из своих дачных участков.

Ещё один трендовый подарок в этом году — товары для спорта: продажи спортивной одежды выросли с конца февраля на 196%, а экипировки — на 129%. Интересно, что эту категорию примерно одинаково выбирают и мужчины, и женщины — видимо, влияет всеобщая мода на здоровый образ жизни.

Автор: Анна
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