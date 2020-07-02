P&G завершила строительство дистрибьюторского центра в Тульской области

Единый дистрибьюторский центр P&G в г. Новомосковск, инвестиционное соглашение о создании которого было подписано между компанией и правительством Тульской области на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году, построен и готовится к открытию. Общий объем инвестиций в создание крупнейшего логистического центра компании в Европе достиг 2,5 млрд. рублей. Работа логистического центра создаст до 550 рабочих мест.

При строительстве центра были использованы на 95% материалы и оборудование российского производства и впервые установлена стеллажная система, также произведенная в РФ. Объект сконструирован по современным стандартам экологичности и энергоэффективности — в 2020 году он получил серебряный международный сертификат LEED. В здании реализованы новейшие системы поддержания температуры и влажности, энергоэффективного освещения и высококачественная теплоизоляция.

«Завершение строительства дистрибьюторского центра P&G в Новомосковске открывает новую эру оперативного и качественного обслуживания потребителей и торговых партнеров компании в 11 часовых поясах России. С учетом масштабов страны и особенностей инфраструктуры это особенно ценно. Мы продолжим способствовать развитию инфраструктуры Тульской области, созданию новых рабочих мест и поддержке экологического благополучия региона», — Габриэле Паккиаротти, исполнительный директор завода P&G в Новомосковске.

Дополнительные инвестиции в расширение производственных мощностей, анонсированные в 2019 году в рамках ПМЭФ, были также направлены на локализацию производства средств женской гигиены на базе завода P&G в Новомосковске. В настоящее время проходят финальные пуско-наладочные работы, запуск линий намечен на лето 2020 года. Новое производство позволит создать еще около 30 рабочих мест.

С 2017 года общий объем инвестиции P&G в расширение и модернизацию производства в Новомосковске, создание новейшего дистрибьютерского центра составили порядка 10 миллиардов рублей. Procter & Gamble непрерывно работает над улучшением логистических схем, обеспечивающих транспортировку и хранение продукции с учетом высочайших экологических стандартов. Стратегически важными задачами компания видит обеспечение наращивания уровня локализации производства в России, формирование большей гибкости на локальном рынке, сокращение цепочки поставок и производственных затрат. Завод P&G в Новомосковске выпускает продукцию целого ряда всемирно известных брендов, включая Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper и другие. Большинство реализуется в России, около 20% — экспортируется. В 2018 году завод P&G в Новомосковске получил статус «ноль производственных твердых отходов на полигон» — ежегодно более 9 000 тонн производственных отходов полностью перерабатываются и не попадают на полигоны.