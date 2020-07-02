+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

P&G завершила строительство дистрибьюторского центра в Тульской области

Единый дистрибьюторский центр P&G в г. Новомосковск, инвестиционное соглашение о создании которого было подписано между компанией и правительством Тульской области на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году, построен и готовится к открытию. Общий объем инвестиций в создание крупнейшего логистического центра компании в Европе достиг 2,5 млрд. рублей. Работа логистического центра создаст до 550 рабочих мест.

При строительстве центра были использованы на 95% материалы и оборудование российского производства и впервые установлена стеллажная система, также произведенная в РФ. Объект сконструирован по современным стандартам экологичности и энергоэффективности — в 2020 году он получил серебряный международный сертификат LEED. В здании реализованы новейшие системы поддержания температуры и влажности, энергоэффективного освещения и высококачественная теплоизоляция.

«Завершение строительства дистрибьюторского центра P&G в Новомосковске открывает новую эру оперативного и качественного обслуживания потребителей и торговых партнеров компании в 11 часовых поясах России. С учетом масштабов страны и особенностей инфраструктуры это особенно ценно. Мы продолжим способствовать развитию инфраструктуры Тульской области, созданию новых рабочих мест и поддержке экологического благополучия региона», — Габриэле Паккиаротти, исполнительный директор завода P&G в Новомосковске.

Дополнительные инвестиции в расширение производственных мощностей, анонсированные в 2019 году в рамках ПМЭФ, были также направлены на локализацию производства средств женской гигиены на базе завода P&G в Новомосковске. В настоящее время проходят финальные пуско-наладочные работы, запуск линий намечен на лето 2020 года. Новое производство позволит создать еще около 30 рабочих мест.

С 2017 года общий объем инвестиции P&G в расширение и модернизацию производства в Новомосковске, создание новейшего дистрибьютерского центра составили порядка 10 миллиардов рублей. Procter & Gamble непрерывно работает над улучшением логистических схем, обеспечивающих транспортировку и хранение продукции с учетом высочайших экологических стандартов. Стратегически важными задачами компания видит обеспечение наращивания уровня локализации производства в России, формирование большей гибкости на локальном рынке, сокращение цепочки поставок и производственных затрат. Завод P&G в Новомосковске выпускает продукцию целого ряда всемирно известных брендов, включая Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper и другие. Большинство реализуется в России, около 20% — экспортируется. В 2018 году завод P&G в Новомосковске получил статус «ноль производственных твердых отходов на полигон» — ежегодно более 9 000 тонн производственных отходов полностью перерабатываются и не попадают на полигоны.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

2 июля / Комментарии
Mail.ru Group подсветила штаб-квартиру в честь начала торгов на Московской бирже

Mail.ru Group подсветила штаб-квартиру в честь начала торгов на Московской бирже

Напоминание о выходе Mail.ru Group на Московскую биржу появилось 1 июля: на фасаде 27-этажной штаб-квартиры компании светилась надпись «MAIL НА MOEX». Для этого потребовалось 167 ламп, которые разместили на 14 из 27 этажах. 

далее →

30 июня / Комментарии
Исследование GfK: рынок бытовой техники и электроники остался в плюсе по итогам первых 5 месяцев 2020 года

Исследование GfK: рынок бытовой техники и электроники остался в плюсе по итогам первых 5 месяцев 2020 года

Аналитическая компания GfK изучила итоги продаж первых пяти месяцев на рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России. По данным мониторинга розничных продаж GfK, в целом за период с января по май 2020 года спрос на технику снизился на -1% в штуках. Оборот в рублях вырос на 9%.

далее →

29 июня / Комментарии
Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы

Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы

Компания «Связной» изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели.

далее →

26 июня / Комментарии
Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц Москвы

Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц Москвы

По итогам 2-го квартала 2020 г. доля свободных помещений на Арбате составила 14,3% увеличившись на 4,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы.

далее →

25 июня / Комментарии
Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

X5 Retail Group назначила Татьяну Степанову директором по маркетингу торговой сети «Перекресток». До недавнего времени она была директором по бренд- и операционному маркетингу в «Пятерочке», также принадлежащей ритейлеру.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!